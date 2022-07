Especialista comenta caso de homem atendido em hospital de SP após tentativa de “rinoplastia caseira”

Segundo o médico Dr. Edson Freitas, o procedimento feito de forma inadequada pode até impossibilitar uma posterior correção

Na última quinta-feira (28), um homem foi admitido na Unidade de Pronto Atendimento Campo Limpo, na Zona Sul de São Paulo, com ferimento no nariz após tentar realizar o procedimento de rinoplastia em casa.

Dr. Edson Freitas é graduado em Otorrinolaringologia pela USP e especialista em nariz

Segundo o Dr. Edson Freitas, graduado em Otorrinolaringologia pela USP e especialista em nariz, com atuação em Salvador/BA e São Paulo/SP, “no mundo todo, a preocupação com a estética do nariz colocou a rinoplastia – cirurgia plástica que esculpe o nariz e ainda pode melhorar a função das vias aéreas – entre os cinco procedimentos mais populares, principalmente entre os jovens”.

O paciente, encaminhado ao Hospital Municipal Dr. Fernando Mauro Pires da Rocha, segundo a Prefeitura de São Paulo, para a realização de assepsia do ferimento, declarou ter usado como guia vídeos da internet para a realização do procedimento, sem orientação profissional, tendo, inclusive, utilizado anestésico de uso veterinário para amenizar a dor. Além dos cuidados com o nariz recebidos no hospital, o homem também passou por atendimento psicológico.

Homem foi admitido em hospital de SP na última quinta (28) após tentativa de “rinoplastia caseira”

Ainda segundo a Prefeitura, o paciente recebeu alta no mesmo dia, com encaminhamento para retorno à unidade a fim de avaliar a cicatrização da região ferida, além de ter recebido orientação para dar continuidade às consultas com psicólogo.

Vídeos ensinando como realizar rinoplastia em casa têm circulado pela internet, o que preocupa os médicos, já que o procedimento só pode ser feito por profissionais qualificados e em ambientes hospitalares.

A falta de treinamento e conhecimento adequado para realização de uma rinoplastia pode gerar resultados catastróficos”, explica o médico

Sobre o caso, Dr. Edson Freitas, um dos principais nomes do país quando se fala em rinoplastia, comenta que não existe “rinoplastia caseira”. “A rinoplastia é uma das cirurgias plásticas mais desafiadoras que existem. Precisa ser feita em um hospital, dentro de um centro cirúrgico, por um médico (otorrino ou cirurgião plástico) que seja capacitado a realizá-la”, alerta.

O médico comenta que a rinoplastia é uma verdadeira “arte dos milímetros”. Ele se dedica diariamente a essa cirurgia e hoje recebe pacientes de todo Brasil, e de outros países, no seu consultório. “As proporções delicadas e curvas harmônicas são importantes para um resultado natural”, comenta.

E finaliza: “A falta de treinamento e conhecimento adequado para realização de uma rinoplastia pode gerar resultados catastróficos. E uma rinoplastia mal feita pode até impossibilitar uma posterior correção”.