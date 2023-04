Especialista analisa perfil temperamental das três finalistas do BBB23

Pessoas com perfil da Bruna e Lari tendem a se destacar em eventos como o BBB, pois são mais expressivas, reativas e dão movimento ao jogo. Pessoas com o perfil da Amanda e Aline, são mais apagadas, e por evitarem conflitos, se esquivam do foco e chegam à final

A análise feita pela especialista em temperamentos, Fernanda Ventura, conseguiu identificar o perfil temperamental das três finalistas do BBB 23: Aline, Amanda e Bruna. De acordo com Fê Ventura, Bruna é sanguínea, enquanto Amanda e Aline são fleumáticas.

Aline Wirley, finalista BBB 23 tem o temperamento fleumático

Esses temperamentos são descritos pela psicologia como parte das ciências simbólicas, e explicam a relação entre os seres humanos baseadas em seus comportamentos, motivações e interesses. Esses comportamentos foram divididos em quatro temperamentos: colérico, sanguíneo, melancólico e fleumático. Fernanda Boaventura já ensinou mais de quatro mil alunas sobre autoconhecimento, maturidade e espiritualidade. É conhecida por confrontar a todos a sair da vitimização e amadurecer através de suas palestras e seu Instagram, que atinge mais de 1 milhão de contas por mês.

Bruna Griphao, finalista BBB 23 tem o temperamento sanguíneo

De acordo com Fernanda, “pessoas com perfil da Bruna e Lari tendem a se destacar num experimento como o do BBB, pois são mais expressivas e reativas e dão movimento ao jogo. Já pessoas com o perfil da Amanda e Aline, são mais “apagadas”, mas como não se envolvem em situações de conflito acabam se esquivando do foco e por isso chegam a final”.

Amanda, primeira finalista BBB 23 tem o temperamento fleumático

Em sua análise, descreveu o perfil de cada uma das finalistas do BBB 23:



Bruna – A Sanguínea Popular

A Bruna é aquela pessoa comunicativa, que ama estar rodeada de pessoas, é super extrovertida, gosta de ser o centro das atenções (sabe aquela que vai no rolê e todo mundo gosta de conversar com ela? Então!). Além disso, é super acolhedora, espontânea e dificilmente guarda rancor. Porém, por ser totalmente para fora, não foca no seu interior e não gosta de ficar sozinha, tende a ser mais desligada, muitas vezes, se esquece do que deveria fazer.

Fê Ventura é especialista em análise de perfil temperamental

Uma pessoa, cujo temperamento é sanguíneo, é uma pessoa extrovertida, animada, de fácil convivência, o mais extrovertido dos temperamentos. É receptiva, amigável, viva, a alegria da festa. Uma pessoa sanguínea não reflete muito antes de tomar uma decisão, suas decisões são tomadas pelos seus sentimentos e impulsos, lideram pelo carisma e não guardam rancores. Nunca faltam amigos para o sanguíneo, ele pode sentir facilmente as alegrias e as tristezas das pessoas. Ele é falante e muito expressivo. Quando conta uma história, sua natureza calorosa e emocional nos ajuda a reviver o fato passado.

Os sanguíneos se apegam facilmente as pessoas, mas são os primeiros a esquecê-las. Eles são indisciplinados, bagunceiros e inconstantes. Forças – Comunicativo · Destacado · Entusiasta · Afável · Simpático · Companheiro · Compreensível · Crédulo Fraquezas – volúvel · indisciplinado · impulsivo · barulhento · inseguro · explosivo · exagerado · medroso. Inclinações: tomar atitudes baseadas em seus sentimentos, ser impulsivo, ter vontade fraca e dificuldade para terminar o que começa. Problemas causados: É uma pessoa precipitada, se distrai com facilidade, desperdiça tempo e conversa, explosivo, instabilidade financeira e profissional, não é persistente.

Amanda e Aline – as Fleumáticas Tranquilonas

São introvertidas, mais na delas, pensam muito e estão sempre “de boa”. São mais tranquilas, serenas e pacientes. Sempre prezam pela rotina e dificilmente perdem o controle, já que analisam a situação antes de agir. Por isso que a briga pode estar rolando solta que elas não se envolvem.



Sua forma de falar é clara e tranquila. Usam do bom humor ou até mesmo da ironia e sarcasmo para expressarem algum incomodo. Tem um bom coração e é bem humorado (de um jeito único e discreto), mas, às vezes, pode parecer frio e indiferente. Reservado, não expressa muito suas emoções (nem nas palavras, nem na expressão facial). Por vezes lhe falta entusiasmo e espontaneidade. Demora muito para tomar uma decisão, e isso faz com que perca muitas oportunidades. Prefere viver mais no seu “próprio mundo”, concentrado em si mesmo.

Raramente veremos um fleumático irado ou emocionalmente desestabilizado. São equilibrados, gostam do silêncio e conseguem exercer o controle das suas emoções em situações difíceis ou tensas. Não se envolve em brigas e discussões, faz de tudo para evitar conflitos. São sonhadores e enxergam a vida de forma mais positiva. Porém, não gostam muito mudanças!

Pontos positivos: calmo, digno de confiança, objetivo, diplomata, eficiente, organizado, prático, humorado e condescendente.

Pontos negativos: procrastinador, preocupado, egoísta, avarento, autoprotetor, indeciso, temeroso e desmotivado.

Inclinações: ficar parado assistindo a vida acontecendo sem se envolver, sendo interpretado como “isentão”.Problemas causados: É uma pessoa apática que acaba sendo influenciado pelo grupo não se posicionando.