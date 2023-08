Especialista Alex Rosseti analisa pais tóxicos no caso de Larissa Manoela

Atriz revelou a verdade por trás de sua decisão de romper com pais e assumir carreira

No último domingo, a jovem atriz Larissa Manoela abriu o coração em uma entrevista exclusiva ao programa “Fantástico”, da TV Globo. O que poderia ser apenas mais uma história de sucesso e glamour em sua carreira ganhou contornos surpreendentes e emocionais quando a atriz revelou sua decisão de renunciar a um patrimônio avaliado em R$ 18 milhões.

Larissa Manoela, de 22 anos de idade, compartilhou detalhes íntimos de sua jornada em meio a lágrimas e confissões que deixaram muitos espectadores boquiabertos. A atriz, que ganhou destaque desde a infância em produções do SBT, abriu mão de uma fortuna considerável para assumir o controle total de sua carreira e, mais significativamente, sua independência financeira.

Alex Rosseti analisa o caso de Larissa Manoela

No emocionante relato, Larissa revelou ter sido surpreendida pela falta de conhecimento sobre seus ganhos e despesas, indicando que ela estava completamente alheia ao seu próprio patrimônio. Em um áudio compartilhado durante a entrevista, ela pede dinheiro ao pai até para comprar petiscos na praia, o que evidencia um cenário de controle financeiro excessivo.

Para Alex Rosseti, especialista em comportamento humano e consultor de carreiras, a situação de Larissa reflete um problema mais amplo: o relacionamento tóxico e narcisista entre pais e filhos. O casal, Silvana e Gilberto, demonstrou, segundo o especialista, um discurso de superioridade e posse em relação às conquistas da atriz, o que aponta para a falta de empatia e compreensão da individualidade de seus filhos.

Esse caso, segundo Rosseti, reflete uma cultura arraigada no Brasil, onde a família é muitas vezes vista como um pilar inabalável, mesmo em situações de relacionamentos tóxicos. No entanto, a atitude corajosa de Larissa Manoela em romper com essa norma e buscar sua independência financeira é um marco importante.

A atriz, ao escolher trilhar seu próprio caminho, dá um exemplo não apenas para os jovens em busca de autonomia, mas também para aqueles que podem estar vivendo relações familiares sufocantes. A mensagem de que é necessário enxergar os pais como seres humanos imperfeitos e buscar o próprio crescimento é um ponto chave ressaltado por Rosseti.

Especialista aponta pais narcisistas e tóxicos

No final das contas, a decisão de Larissa Manoela não apenas a coloca no comando de sua carreira, mas também serve como um lembrete poderoso de que é preciso coragem para enfrentar relações tóxicas e tomar as rédeas de sua própria vida, especialmente quando se trata de finanças e independência.