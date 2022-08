Especial inédito e os melhores episódios na celebração de 25 anos de South Park da Comedy Central

25 temporadas de South Park e os especiais exclusivos: South Park: Pós-Covid, South Park: Pós- Covid: A Volta do Covid, South Park: Guerras do Streaming e South Park: Guerras do Streaming, estão disponíveis no serviço premium de streaming Paramount+

Stan, Kyle, Eric e Kenny estão de parabéns!

É que neste mês de agosto a série animada South Park celebra 25 anos no ar. Nada mais justo então que presentear os fãs da aclamada série desta turma de humor ácido. Por isso mesmo, o Comedy Central preparou uma programação especialíssima e convida a todos para soprar as velinhas com o inédito South Park 25º Aniversário: O Concerto e dois especiais que não irão decepcionar quem curte o estilo da animação. Stan, Kyle, Eric e Kenny estão de parabéns Em 13 de agosto, data em que o 1º episódio da série foi ao ar, a partir das 22h, o Comedy exibirá uma supermaratona com 25 episódios de diferentes temporadas de South Park. Na segunda-feira, dia 22 de agosto, às 22h50, o canal estreará o especial nunca antes visto: South Park 25º Aniversário: O Concerto. E nas segundas e quartas-feiras, às 23h50, os fãs da série poderão conferir dois episódios da em sequência. Os co-criadores de South Park, Trey Parker e Matt Stone Diversos episódios da série também estão disponíveis no serviço gratuito de streaming Pluto TV, através do canal Comedy Central South Park (canal 551) Brian Robbins, CEO da Paramount Eduardo Lebrija, líder do hub North Latam (que inclui México, Colômbia e Brasil) da Pluto TV A série animada do Comedy Central, South Park foi lançada em 13 de agosto de 1997 e é baseada no curta de animação em VHS intitulado “The Spirit of Christmas”. Os co-criadores Trey Parker e Matt Stone são os produtores executivos, juntamente com Anne Garefino e Frank C. Agnone II. Eric Stough, Adrien Beard, Bruce Howell e Vernon Chatman são produtores. Christopher Brion é o diretor criativo do South Park Digital Studios.