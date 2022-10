Espaçolaser conquista certificado da Associação Brasileira de Franchising

Documento reconhece as redes mais adiantadas no processo de internacionalização

A Espaçolaser, líder em depilação a laser no Brasil, comemora a conquista do certificado de Franquia Internacional ABF 2022.

A premiação foi realizada pela Franchising Brasil — programa de internacionalização da Associação Brasileira de Franchising (ABF) com a Agência Brasileira de Promoção e Exportações e Investimentos (ApexBrasil).

Fernanda Milred, Diretora da Franqueadora Espaçolaser

“Essa premiação é muito valiosa para nós ao reforçar que, como marca franqueadora, estamos no caminho certo. Além disso, mostra que não investimos somente no modelo de negócio, mas também na eficiência de gestão e no relacionamento com os nossos franqueados”, comenta Fernanda Milred, Diretora da Franqueadora Espaçolaser. Desde 2015, quando iniciamos essa jornada no setor de franquias, buscamos a excelência para também fazer a diferença na vida dos nossos parceiros e este prêmio ratifica esse esforço e trabalharemos para ampliar a nossa atuação no segmento, para estar mais presente e levar a nossa tecnologia para outros locais do mundo também por meio de franquias”, finaliza a executiva.

Karen Hayashi da Apex Brasil, Vanessa Gois da Espaçolaser, Silvana Buzzi da ABF, Geovana Quadros da Espaçolaser, Rafaella Alves da Espaçolaser, Bruno Amado da ABF

Em sua 4ª edição, o Certificado Franquia Internacional ABF 2022 reconhece as empresas mais adiantadas no processo de internacionalização, além de incentivar o modelo de negócios de franquia internacional nos principais mercados do mundo.