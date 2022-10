Escritor catarinense publica livro sobre aqueles que passam muito tempo no celular

Em uma narrativa infanto juvenil, Dado Pieczarcka convida leitor a repensar sua relação com a tecnologia

O que sobra da realidade quando vivências artificiais parecem mais concretas do que lembranças? Ao acordar em um dia como outro qualquer, Franz percebeu ter lembrança de acontecimentos que nunca tinha vivido.

Para piorar, essas memórias estranhas também invadiram a mente dos outros membros de sua cambada. O livro Hiperconectados é uma ficção científica distópica que questiona os limites e malefícios do excesso de informação aos quais as pessoas se expõem todos os dias pela internet.

Através da história de Franz e seus amigos, o escritor e influenciador digital Dado Pieczarcka, de Florianópolis (SC), revela um futuro onde o passado de ninguém está seguro das corporações. A obra já está disponível tanto em formato digital como também em livro físico.

Em Hiperconectados, Dado Pieczarcka mostra o futuro do ponto de vista de um grupo de desajustados, que vivem em um lugarejo distante do alcance do sinal do Sistema. Na onda de clássicos do cyberpunk como Matrix, Akira e Black Mirror, o autor faz uma poderosa crítica aos limites do uso da internet e como alguns grupos têm tirado vantagem disso.

O livro físico com 342 páginas pode ser adquirido pelo site https://dadopieczarcka.com/ e a versão digital (e-book) pode ser comprada pela Amazon.

Dado Pieczarcka é publicitário pós-graduado em marketing digital, experiências acadêmicas que serviram para o aproximar ainda mais da sua verdadeira área de interesse: como meios virtuais influenciam o comportamento humano. Hiperconectados, além de ser seu livro de estreia na literatura jovem, também é o nome do seu canal nas redes sociais.

Assista ao booktrailer de Hiperconectados no Youtube: https://youtu.be/eyVoCiSHlCc