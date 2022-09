Escola online de comunicação para profissionais aprimorarem a carreira

Os jornalistas Phelipe Siani e Mari Palma lançam a Albu School plataforma de cursos online para profissionais aprimorarem a carreira com uma comunicação mais autêntica e eficiente

O anúncio de lançamento da Albu School, plataforma de cursos online para profissionais de comunicação aprimorarem a carreira, foi feito durante a primeira edição do Albu Coffee, que reuniu nesta semana cerca de 40 profissionais de importantes agências do mercado para trocar experiências sobre a comunicação e suas tendências.

A AlbuSchool chega ao mercado com um portfólio de pelo menos cinco cursos online, com foco no que os jornalistas fazem de melhor e com base em dados de pesquisa. A plataforma deve contar com novos treinamentos todos os meses, além de materiais extras, curadoria cultural e dicas práticas voltadas para uma transformação profissional.

Depois de conquistarem o Brasil com sua naturalidade diante das telinhas, os jornalistas Phelipe Siani e Mari Palma decidiram reunir, em uma única plataforma, sua experiência e a de outros nomes importantes e influentes do ramo para passar esse conhecimento adiante.

Mari e Phelipe vão relançar o primeiro curso deles — o Recomunica Pocket — uma versão online do workshop que reuniu mais de 80 pessoas no ano passado para trocar ideias e pensar em novas soluções de comunicação.

“A gente já tinha percebido essa demanda — porque as pessoas querem melhorar suas conexões e isso passa de forma inevitável pela comunicação. Então, lançamos no ano passado o workshop Recomunica #1, como uma primeira proposta para entender o mercado. Agora, chegamos com um escopo muito maior com o lançamento da Albu School. Sabemos que esse conhecimento vai impactar a trajetória de muita gente, como foi determinante na nossa”, conta Phelipe Siani, CEO da Albuquerque.

A escola conta com coordenação educacional corporativa com foco em aprendizagem para adultos e consultoria em ensino online para garantir a melhor experiência para o participante.

A Albu School nasce como um braço da Albuquerque — Hub de Comunicação, que inclui a produtora de conteúdo e consultoria de comunicação (Albu Content e Albu Com, respectivamente). Os demais sócios da Albu são os jornalistas Willian Lopes, Head de Planejamento, e Rafa Batista, COO.