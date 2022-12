Escola digital de economia criativa promove formação profissional e inclusão para jovens

A co.liga completa um ano com mais de 4 mil alunos certificados e 20 mil matriculados dentro e fora do Brasil

A escola, que pode ser acessada em co.liga digital, reúne mais de 20 mil alunos matriculados, já tendo emitido mais de quatro mil certificados. Atualmente, são 38 cursos nas categorias de Artes Visuais, Design, Multimídia, Música, Patrimônio Cultural e Temas Transversais que dialogam com outros segmentos da Economia Criativa. Ela está presente em 26 Estados, no Distrito Federal, em sete países (Espanha, Portugal, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Angola, Moçambique e EUA) e conta com 12 laboratórios distribuídos pelo Brasil, em parceria com organizações locais.

A co.liga comemora o primeiro aniversário com ótimos resultados

A iniciativa é resultado de uma parceria da Organização de Estados Ibero-americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura no Brasil (OEI) com a Fundação Roberto Marinho e já se consolidou como um canal de formação profissional e inclusão produtiva para juventudes, especialmente das classes C, D e E.

“Os resultados que a co.liga apresenta depois de um ano são surpreendentes e confirmam que estávamos no caminho certo quando desenvolvemos mais uma ação que beneficia parte dos 50 milhões de jovens do Brasil que buscam se inserir no mundo do trabalho. A economia criativa, que entre 2005 e 2015 cresceu 70% no País, representa 2,6% do PIB brasileiro, o que acreditamos ter potencial para crescer ainda mais nos próximos anos — contribuindo para a inclusão produtiva”, comemorou Raphael Callou, diretor da OEI no Brasil.

A co.liga oferece 38 cursos nas categorias de Artes Visuais, Design, Multimídia, Música, Patrimônio Cultural e Temas Transversais que dialogam a Economia Criativa

O secretário geral da Fundação Roberto Marinho, João Alegria, também celebra este primeiro ano: “Confirmamos que, a partir dos conhecimentos adquiridos na co.liga, os jovens se mostram mais seguros para melhorar sua performance profissional, pleitear novas atividades e participar de editais”, revela. Ele reforça ainda que a co.liga já assinou parcerias com os seguintes Estados: Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo e Tocantins e, internacionalmente, com Cabo Verde.

Juventude em prol da juventude

O músico, MPbista do funk, produtor cultural e poeta Luck Vas, de 25 anos, morador de São Miguel Paulista, zona leste de SP, tornou-se agente mobilizador da co.liga e reconhece o potencial transformador da iniciativa: “Meu papel é atrair pra co.liga os jovens dos espaços culturais e a receptividade deles é maravilhosa. Na área de produção musical no funk, por exemplo, há uma demanda de mercado enorme: quem faz os cursos da co.liga, arruma trabalho”, explica.

Luck conta que, durante a Semana da Juventude, em agosto, apresentou a co.liga a um menino de 16 anos, que se disse interessado em fotografia, mas sem saber por onde começar.“Ele não acreditou que era grátis. Ficou super agradecido, se inscreveu e acredito que esse tenha sido um novo começo em sua vida”, conta o produtor. Luck tem ensino médio completo e pensa em fazer faculdade de produção cultural ou gestão pública. “Ainda estou avaliando se esse caminho será necessário, na minha área”, finaliza.