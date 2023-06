Escassez de leite longa vida preocupa consumidores e eleva preços de derivados lácteos

Indisponibilidade atinge o maior patamar desde julho de 2022, enquanto preços sobem e afetam o bolso dos brasileiros

A falta de leite longa vida nas gôndolas dos supermercados alcançou níveis preocupantes, de acordo com o mais recente Índice de Ruptura, estudo mensal realizado pela Neogrid em parceria com a Horus. No mês de abril de 2023, a indisponibilidade do produto atingiu a marca de 18,4%, o maior patamar desde julho de 2022.

Escassez de leite longa vida atinge níveis alarmantes

A ausência do leite longa vida, mesmo na versão em pó, com indisponibilidade de 13,2%, tem sido ocasionada pela oferta limitada no campo. O clima adverso e a saída de produtores da atividade leiteira têm impactado diretamente a produção do alimento, dificultando seu abastecimento no mercado.

Além disso, o custo do leite tem sofrido um aumento significativo, chegando a 4,4% em relação ao mês anterior. Segundo dados da cesta de consumo HORUS/FGV, o preço do leite integral apresentou elevações em 87,5% das capitais pesquisadas no mês de abril.

Índice de Ruptura aponta indisponibilidade de 18,4% nas prateleiras dos supermercados

Belo Horizonte registrou a maior alta, com 7,8%, seguida por São Paulo (2,9%) e Rio de Janeiro (2,1%). Com esses aumentos, o valor médio do leite passou a variar entre R$ 6,24 e R$ 6,52, de acordo com o levantamento.

Não se trata apenas do leite longa vida. O preço dos iogurtes e leites saborizados também subiu em média 25% nos últimos 12 meses, acompanhando a tendência de alta nos preços do leite e seus derivados, mesmo após o fim do período de entressafra. Por outro lado, as bebidas lácteas foram uma exceção, apresentando uma redução de 2,8% na indisponibilidade.

A situação preocupa os consumidores, que têm enfrentado dificuldades para encontrar leite longa vida nas prateleiras dos supermercados e precisam arcar com preços mais altos nos produtos lácteos. A escassez do alimento e o aumento dos preços impactam diretamente o orçamento das famílias brasileiras, que precisam buscar alternativas diante dessa situação.

