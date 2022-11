Ernesto Campagna assina beleza do primeiro fashion week de Mato Grosso do Sul

O movimento de design e moda de Mato Grosso do Sul realizou a 1° semana de moda autoral.



A proposta foi fazer com que a iniciativa seja fidelizada no calendário cultural do estado e, para tanto, o evento contou com desfiles de coleções das marcas autorais de MS e um quadro diário de atrações artísticas regionais que abrilhantaram as noites da semana de moda, contribuindo e difundido a arte regional. Além disso, oficinas e palestras formativas foram oferecidas gratuitamente para a comunidade.

Ernesto Campagna foi convidado para assinar a beleza dos desfiles e participar de uma roda de conversa, Ernesto explica que “O mercado da moda não é muito valorizado em Campo Grande, ainda está muito no início, existem muitos artistas, porém, o reconhecimento ainda é muito difícil, esse é um projeto coletivo onde vários estilistas e artistas se uniram pra realizar o evento.”

Pra criar a beleza dos desfiles Ernesto conta que quis muito trazer a questão do lúdico, onde pôde se divertir com a maquiagem, e buscar beleza no imperfeito, que é uma ideia que estava muito alinhada com as coleções e mensagens que trouxeram nos desfiles.

Ainda no Instagram Ernesto compartilhou cliques desfilando como modelo para Anderson Bosh e Why Not By GuGliatto.