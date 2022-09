Equipe de Shay contrata videomaker de Eliezer, do BBB 22

Conhecido como “ADM Malvadão”, Adrian Sacomani é responsável pelos vídeos das redes sociais do peão em A Fazenda 14

Não é novidade que Shay é um dos principais nomes da edição de A Fazenda 14. Além da sua personalidade e embates dentro do reality, o peão também é um destaque aqui fora por conta das redes sociais. Recentemente, o público vem notando que o perfil do influencer está mais divertido e brincando bastante com suas situações no programa.

E isso vem acontecendo por conta do trabalho de Adrian Sacomani, conhecido como “ADM Malvadão”. No último BBB, ele trabalhou para a equipe de Eliezer, sendo responsável por diversos conteúdos que conseguiram atrair o público e fazer com que mais pessoas simpatizassem com o ex-brother, que ficou na quarta posição da edição.

“Tem diferenças entre Shay e Eli, mas para trabalhar o lado criativo já basta conhecer o participante. O Eli era desajeitado e azarado, e isso rendeu demais. O povo amava isso. O Shay já tem um jeito centrado, de não levar desaforo para casa e debochado. São coisas que podemos trabalhar e fazer uma boa defesa contra haters e situações dentro da casa porque vai gerar muito conteúdo de atrito dentro”, explica Adrian Sacomani.

O“Adm Malvadão” trabalha ressaltando as situações que estão acontecendo dentro da casa, e não construindo novas situações. A ideia é trabalhar com o que está sendo produzido dentro de A Fazenda. Segundo Adrian, caso Shay continue batendo de frente com Deolane, Pétala e outras pessoas, o atrito por si só irá ajudar a trazer conteúdo que certamente será usado para mostrar ao público a visão do participante.

“É treta, brigas, atritos o tempo inteiro e a gente pretende trazer isso para as redes e criar uma narrativa leve. Porque dessa maneira a gente quebra um pouco e sai das mesmice dos blogs. E o Malvadão consegue dar voz a essas brincadeiras e divertir o público. Assim esperamos atingir um público amplo e construir fãs no decorrer do programa”, finaliza.



Atualmente com 323 mil seguidores no Instagram, Shay vem tendo crescimento em todas as suas redes por conta dos conteúdos que sua equipe está trabalhando fora do reality. Considerado um dos participantes mais polêmicos, o influenciador iraniano tende a trazer mais entretenimento para os fãs do programa e brigar pelo prêmio máximo.