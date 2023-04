Entidade de publicidade digital se manifesta contra Projeto de Lei em tramitação na Câmara

IAB Brasil defende participação de empresas no debate sobre regulação de publicidade

O IAB Brasil, entidade que representa o ecossistema de empresas de publicidade digital, expressou nesta segunda-feira (24/4) sua preocupação com o Projeto de Lei 2630/2020, que está em tramitação na Câmara dos Deputados. De acordo com o comunicado enviado pela associação à imprensa, a restrição da publicidade não é a única, nem a melhor maneira de tornar a internet um lugar mais seguro.

Melissa Vogel, presidente IAB Brasil

O IAB Brasi, que tem Melissa Vogel como presidenta e Cristiane Camargo como CEO desde 2015, ainda afirmou que está tendo acesso a textos extraoficiais que causam preocupação por trazerem definições sobre mídia programática, novas responsabilidades comerciais, regras para negócios e empresas estrangeiras, entre outros pontos que afetam a operação de muitos dos seus associados e do mercado publicitário de forma geral.

Segundo a associação, o mercado de publicidade digital é maior do que algumas grandes empresas e tem sido pouco ouvido no debate do PL 2630/20. A entidade defende que o debate sobre a regulação de publicidade e tecnologias deve ser democrático e incluir as empresas afetadas no bojo das discussões.

Cristiane Camargo, CEO IAB Brasil

O IAB Brasil ressaltou que o caminho ideal deveria incluir o mercado e sociedade civil no âmbito da Comissão Especial na Câmara dos Deputados, respeitando o devido rito de tramitação. A entidade está à disposição para contribuir com essa discussão e alerta que as formas de regulação propostas não consideram a diversidade de atores desse setor e podem acabar criando mais problemas, ao invés de mitigá-los.