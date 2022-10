Entenda como os empreendimentos estão inovando na decoração do ambiente para atrair aos clientes

As marcas têm investido cada vez mais para se destacar no mercado



Fidelizar clientes sempre foi uma das tarefas mais fundamentais para um estabelecimento, inclusive, é através dessa prática que se atraem novos consumidores. Portanto, nos tempos atuais, esse costume deve ser mantido, sem deixar de lado algo que cada vez mais é considerado imprescindível para uma empresa: atrair uma nova clientela.

O aumento do uso das redes sociais vem alterando todo um mercado já consolidado por anos. Seja um restaurante, bar, padaria ou confeitaria, os empreendimentos vêm se inovando, trazendo novas tendências e atraindo ainda mais seus consumidores. Com um local acolhedor e diferenciado, eles utilizam das cores e espaços, para que assim possam entregar uma nova forma de experimentar seu negócio.

Foi pensando nisso que a empresária Julia Brunetto transformou seu negócio. Dona da confeitaria artesanal, L’aJuo, localizada em São Paulo, ela utilizou de uma estratégia própria para inovar seu negócio. “Como me considero uma confeiteira inovadora, busquei bastante a questão das cores. Procurei usar o azul, que além de ser minha cor favorita, traz um sentimento de conforto e aconchego. Além disso, usei o amarelo que traz uma sensação de fome e saciedade. A ideia foi buscar essas cores e formatos, de forma orgânica, para o espaço da confeitaria e poder proporcionar uma nova experiência aos meus clientes”, diz.

Independentemente do setor de negócio, existem vários empreendimentos nas mais diversas áreas de atuação do mercado. Por conta disso, é essencial oferecer algo novo e mostrar que sua marca tem um diferencial em relação às outras. “Para mim, não tem por que criar uma coisa que já existe. Precisei ir atrás até da influência das cores no nosso cérebro para que realmente meus clientes sentissem, mesmo que inconscientemente, a diferença na experiência sensorial”, explica a empresária.

Desta forma, a decoração se torna um ponto crucial no momento de montar o espaço físico do seu negócio. Para isso, é necessário que haja a criação de estratégias de acordo com cada mercado. Para Julia, no ramo da confeitaria é possível encontrar diversos locais que utilizam cores como rosa ou marrom. “É importante que o local tenha um ambiente agradável sem possuir uma decoração pesada. Pensando nisso, eu decidi inovar como forma de ser lembrada por criar algo original”, enfatiza a empresária.

Além disso, a empresária ainda indica que a melhor forma de se destacar, em qualquer empreendimento, é pensar em menos do mesmo. “É preciso entender que para iniciar neste negócio, precisamos trazer algo que seja um diferencial, podendo ser de produto até a decoração. Isso é importante para que os clientes não tenham as mesmas experiências e seu negócio seja sempre lembrado”, finaliza.