Entenda como funciona o procedimento feito pela ex-BBB Laís Caldas para corrigir pálpebras caídas

Cirurgião plástico Leonardo Rodrigues explica a técnica e quais são os casos mais indicados

“Nenhuma ruga é capaz de fazer sua aparência parecer mais envelhecida do que ter pálpebras caídas”. Essa foi a afirmação da ex-BBB Laís Caldas após comentar sobre a sua blefaroplastia feita há duas semanas.

A cirurgia plástica promete reverter os sinais de envelhecimento nas pálpebras superiores ou inferiores, retirando o excesso de gordura e de pele da região dos olhos. Não à toa, esse procedimento tem sido um dos mais procurados nos consultórios nos últimos tempos.

O cirurgião plástico, Leonardo Rodrigues

Segundo o cirurgião plástico, Leonardo Rodrigues, a cirurgia costuma ser mais procurada por homens e mulheres após os 40 anos, uma vez que é a partir desta idade que os sinais do envelhecimento começam a ficar mais evidentes e a “queda” das pálpebras costuma ser uma das principais queixas.

“Além de causar o famoso olhar cansado, essa flacidez na região ainda pode dificultar a visão, uma vez que o peso das pálpebras sobre os olhos acaba limitando a sua abertura. O grande objetivo da cirurgia plástica nos olhos é diminuir a quantidade de gordura acumulada, excesso de pele e as rugas da região dos olhos”, explica o especialista.

A ex-BBB Laís Caldas

Leonardo reforça que a cirurgia de blefaroplastia retira o excesso de pele e gordura das pálpebras inferiores e superiores, e consequentemente as rugas causadas dessa região, mas que nos casos de pacientes que buscam tirar as rugas do rosto, o procedimento deve ser associado a outras cirurgias. “O que a Laís fez foi um exemplo disso, já que ela revelou que fez uma blefaroplastia superior e inferior, com correção de ptose e laser de CO2 no rosto todo. Foi um conjunto de técnicas e não apenas uma isolada”, explica.