Encontro de Talentos: Piselli Brasília Recebe Chefs Adnilton Santos e Leninha Camargo

Conheça os pratos principais irresistíveis harmonizados com vinhos especiais

O renomado restaurante Piselli Brasília está preparando mais um evento que promete aguçar os paladares dos amantes da alta gastronomia. No dia 30 de agosto, a partir das 19h30, o restaurante será palco de uma Confraria Cultural especial, apresentando um menu degustação de 6 etapas concebido por dois talentosos chefs: Adnilton Santos, o chef à frente do restaurante, e Leninha Camargo, ambos trazendo suas experiências e criatividade para proporcionar uma experiência culinária única.

Confira as criações exclusivas dos chefs em uma noite gastronômica memorável no Piselli (Crédito: Micah Abe)

A experiência começa com uma explosão de sabores no “Cruddo di Pesce e Lichia”. Trata-se de um ceviche de robalo, cuidadosamente servido na lichia, coberto por uma espuma de wasabi e ovas frescas. Um início promissor que promete cativar os sentidos dos comensais logo de início.

Em seguida, o destaque é a “Pera Alla Gríglia”, uma pera grelhada recheada com gorgonzola, acompanhada de crocante de pistache e mel trufado, sobre lâminas de presunto de parma. Uma combinação sofisticada que promete um jogo intrigante de texturas e sabores. A harmonização para estas entradas é o vinho Remole Bianco, que se funde perfeitamente com os ingredientes escolhidos.

Os pratos principais são uma verdadeira celebração da culinária ítalo-brasiliana. Os comensais terão três opções de prato, cada um cuidadosamente harmonizado com vinhos selecionados. A “Moqueca di Vongole” traz uma abordagem criativa da moqueca de vôngoles, servida sobre um crocante de batatas, acompanhada pelo vinho Remole Rosé. Já o “Fiore di Latte” apresenta uma massa fresca recheada com burrata e raspas de limão siciliano, harmonizada com o vinho De Martino Cinsault. E para os fãs de risoto, o “Riso e Ossobuco” é a pedida: risoto de ossobuco servido no tutano, complementado pela harmonização com o vinho Castiglioni Chianti.

Leninha Camargo e Adnilton Souza (Crédito: Divulgação/Piselli)

Para encerrar a experiência com um toque doce, os chefs prepararam o “Raviolini di Cacau Ripieno di Brigadeiro”. Uma massa fresca recheada com brigadeiro, complementada por espuma de café e calda quente de doce de leite, proporcionando um final perfeito para a noite gastronômica.

A experiência completa, incluindo bebidas não alcoólicas, está disponível por R$430 por pessoa, com o serviço sendo cobrado à parte. As vagas para a Confraria Cultural são limitadas, e a recomendação é realizar a reserva até sexta-feira, 25 de julho, pelo telefone: (61) 9 9913-7191. Um encontro imperdível para os amantes da culinária que desejam explorar novos horizontes de sabores e experiências gastronômicas.

Serviço:

Confraria Cultural – Piselli Brasília

Quando: quarta-feira, 30 de agosto, a partir das 19h30

Onde: Piselli Brasília, Shopping Iguatemi, térreo

Informações e reservas: (61) 9 9913-7191 – até o dia 25 de agosto