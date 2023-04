Empresas ESG investem em tecnologia e sustentabilidade para um mundo melhor

Uma pesquisa recente revela a preocupação dos brasileiros com a atuação de empresas e marcas em relação ao meio ambiente e à sociedade. O CEO da AJX Capital, Anderson Soares destaca a necessidade de adoção da postura ESG para todas as empresas e a importância do engajamento de governos, mídias, ONGs e indivíduos

Em 2004, o então secretário da ONU, Kofi Annan, propôs um desafio a 50 diretores-executivos das mais importantes instituições financeiras do mundo: incluir fatores ambientais, sociais e de governança no mercado financeiro e de capitais. Dessa forma, surgiu o ESG (Environmental, Social and Governance).

As empresas ESG têm como objetivo integrar os aspectos ambientais, sociais e de governança corporativa em suas atividades

Hoje, a postura ESG é de extrema importância para qualquer empresa no Brasil e no mundo. Anderson Soares, CEO da AJX Capital, uma empresa de investimentos que preconiza essa conduta, afirma: “ela cria empresas mais consistentes e mais preocupadas com seus ecossistemas”.

Uma pesquisa recente realizada no Brasil mostra que 87% dos entrevistados que conhecem a sigla ESG acreditam que a atuação de empresas e marcas é importante, mas que o engajamento deve ser de todos, incluindo governos, marcas, mídias, ONGs e indivíduos. Infelizmente, a maioria dos brasileiros ainda desconhece esse conceito.

O CEO da AJX Capital destaca a importância dessa postura para empresas mais consistentes e preocupadas com seus ecossistemas

Por isso, a AJX Capital tem como objetivo disseminar o conceito ESG por meio de iniciativas com ações concretas e a respectiva divulgação, que ajudam na conscientização da população. Um consumidor mais consciente é também mais exigente, e cada vez mais as empresas fornecedoras de produtos e serviços têm que se adaptar.

As empresas ESG têm investido em tecnologia para eliminar o uso do papel, priorizam a aquisição de produtos recicláveis e evitam o desperdício de recursos, além de adaptarem a ética como um valor intransponível, entre outros. A AJX Capital cuida do controle dos prestadores de serviço para ver se adotam um controle efetivo de ESG e, em especial, um controle efetivo de emissão de carbono. A organização também procura apoiar programas sociais engajados com o bem-estar, assistência, educação, saúde e preservação ambiental.

“A nossa responsabilidade é apoiar a transição para um mundo mais sustentável, integrando os aspectos ambientais, sociais, de governança corporativa e climáticos”, destaca o CEO da AJX Capital.

A postura ESG é o caminho para as empresas se adaptarem a um consumidor mais consciente e para um futuro sustentável. É importante que cada um faça a sua parte para a construção de um mundo melhor.