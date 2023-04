Empresas brasileiras facilitam administração de patrimônio imobiliário na Flórida para investidores estrangeiros

Eduardo Pavone dá cinco dicas para brasileiros que querem investir no mercado imobiliário dos Estados Unidos

Investir no mercado imobiliário dos Estados Unidos pode ser um desafio para os brasileiros. Mas alguns empresários do país têm se arriscado e feito sucesso nessa área, como Eduardo Pavone, mais conhecido como Pavone Corretor.

Baixas taxas de juros e possibilidade de alavancar investimentos imobiliários nos Estados Unidos

Com atuação ativa no mercado imobiliário desde 2010, Pavone começou comprando casas para investimento e, pouco tempo depois, tornou-se corretor licenciado da Flórida. Em 2019, virou Broker Associate e já realizou mais de 1000 negócios desde 2015, faturando mais de 40 milhões de dólares em transações no último ano.

Com todo esse sucesso, Pavone compartilhou os principais pontos para investir em imóveis na Flórida. Um deles é a segurança em investimentos, principalmente ao investir em empreendimentos ao lado da Disney, que é sucesso de público há mais de 50 anos e recebeu mais de 100 milhões de visitantes em 2022.

Além disso, o mercado americano trabalha com taxas de juros baixas, o que possibilita que o brasileiro compre seu imóvel em Orlando com apenas 25% de entrada e pagando juros na casa de 6% ao ano. Com o turismo em crescimento na região, há uma grande demanda por casas de alto padrão, principalmente em condomínios de férias com clubes estilo resort.

A região de Orlando e a Flórida Central estão entre as cinco que mais cresceram nos últimos 10 anos nos EUA, recebendo em média 1500 novos moradores por semana. Isso gera uma alta demanda de moradias para locação por mais de 12 meses, o que é uma grande oportunidade de investimento.

Para facilitar a administração do patrimônio imobiliário dos investidores estrangeiros, empresas brasileiras devidamente registradas no país podem cuidar de todos os detalhes, seguindo as regras e normas de hotelaria para as casas de temporada e contratos de aluguel de longa duração.

Se você deseja investir no mercado imobiliário dos Estados Unidos, essas são algumas das dicas de Pavone Corretor para fazer bons negócios na Flórida.