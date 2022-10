Empresário Rodrigo Branco recebe Mickey confeccionado por ONG licenciada pela Disney

O boneco, feito de material reciclável e com design exclusivo, foi produzido por mulheres capacitadas pela Orientavida, organização de São Paulo criada em 1999

O empresário Rodrigo Branco, conhecido por levar celebridades para conhecer a Disney, na Flórida, divulgou nesta sexta-feira (14), em seu perfil do Instagram, que agora tem um Mickey para chamar de seu. Confeccionado por mulheres que fazem parte da ONG Orientavida, da região de Potim, interior de São Paulo, o boneco é feito em tecido ecosimple, produzido com garrafas pet recicladas, e é licenciado pela marca do famoso ratinho.

“Conheci o projeto em 2015, quando Andréia Guimarães – que é a maior party planner, que faz as festas de todos os filhos de celebridades do Brasil – veio a Orlando e ela fez pela primeira vez um Mickey com a ONG Orientavida”, explica Rodrigo.

Dono de uma empresa que presta serviços como aluguel de casas e venda de ingressos para os parques temáticos da Disney, o também diretor de TV e jornalista conta que encomendou 120 Mickeys para apoiar o trabalho das mulheres beneficiadas pela ONG.

ONG Orientavida

A Orientavida surgiu em 1999 e tem como missão capacitar mulheres que viviam em situação de vulnerabilidade, através do trabalho artesanal, com o intuito de promover a independência financeira e sustento de suas famílias.

“Ao longo desses 20 anos, percebemos que nunca desviamos de nosso propósito, seguimos sempre em frente, orientados por essa causa, e temos muito orgulho disso.

Com o passar do tempo, nossas artesãs ganharam experiência, confiança e passamos a criar produtos próprios e peças em parceria com grandes marcas, Daslu, Disney, Irmãos Campana, Universal Studios, entre outras”, declara o site oficial da ONG.

Através da idealização de Celest Chad, que fundou a Orientavida, a organização já capacitou mais de 1150 mulheres em ofícios de corte, costura e bordado.

No Instagram, Rodrigo falou sobre a aquisição: “Obrigado ONG Orientavida e parabéns por já ter impactado mais de 4 mil mulheres! Muito feliz em poder ajudar e fazer parte dessa história!”.

Projetos em Orlando

Sobre os trabalhos que tem feito em Orlando, nos Estados Unidos, onde mora, Branco conta que os eventos de final de ano vão ser marcados por artistas e shows. “Temos um Natal com uma celebridade vindo pra Orlando, Réveillon com Ivete Sangalo em Miami, então pela primeira vez a Ivete vai fazer o réveillon e eu tenho o meu camarote lá, Skyline by Rodrigo Branco, dentro do réveillon. Vai ser muito legal, com bastante celebridades. Continuamos com toda a questão do turismo aqui em Orlando, que ainda continua sendo o destino mais visitado pelos artistas quando vem aos EUA”.

Expectativas para 2023

Para o próximo ano, o empresário afirma que vem novidade. “2023 tem uma novidade, vamos fazer uma casa temática exclusiva para influenciadores e celebridades, então é um projeto bem legal que a gente tá fazendo em parceria com uma empresa grande do Brasil, e, além disso, cada vez mais receber as celebridades aqui e divulgar a cultura, divulgar o Brasil aqui pros americanos. Acabo de voltar de Las Vegas ontem (13/10), onde eu estive ao lado do presidente da Embratur, divulgando o Brasil aqui nos EUA”, finaliza.