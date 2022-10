Empresário paulista lança plataforma voltada para minorias reunindo serviços diversos

Objetivo é facilitar o acesso do público destas camadas a serviços de saúde e odontologia, além de seguros residenciais, entre outros benefícios

Uma empresa que surgiu para suprir a carência assistencial às classes mais baixas e para oferecer serviços com a mesma qualidade que as classes mais abastadas já possuem: esta é, basicamente, a premissa da SOVC. E, assim como o nome é,simples e objetivo, o acesso aos benefícios que englobam os pilares saúde, segurança, lar e bolso, também pode ser feito rapidamente através de uma plataforma multifuncional que reúne 12 serviços com preços, sobretudo, acessíveis.

Idealizado por um especialista na área de seguros e benefícios, o produto se volta especialmente para um público que, geralmente, não tem foco na prevenção, quando o tema é saúde.

“Pensamos a SOVC para que fosse plenamente acessível a todos os públicos. Enquanto as seguradoras não abraçam certos nichos/profissões como motoboys, empresas de segurança ou telemarketing, nós temos uma aceitação flexível, sem análise de riscos. Desde o mercadinho às cooperativas, por exemplo, a possibilidade de uma cobertura completa é real”, ressalta Wilson Serqueira, CEO da marca. Para chegar a este resultado, a SOVC passou por um criterioso estudo de mercado que envolveu profissionais convocados a entregar um produto que se adequasse à proposta do empresário, um especialista no segmento de seguros.

Atualmente a empresa disponibiliza duas categorias de benefícios para consumo individual, familiar, empresa e para presentear; em breve, serão mais dois. A praticidade da plataforma, desde a compra ao atendimento online, também é um diferencial dentro dos planos que se distinguem apenas pela cobertura e ampliação de serviços.



Mas, como surgiu a ideia de criar um serviço específico para as classes mais baixas? Serqueira esclarece: “Sou de origem humilde e minha história de vida tem muita relação com o produto SOVC. Venho de uma família que em nada foge à realidade de muitas outras, especialmente, nas classes C, D e E. Tenho lembranças de parentes que faleceram e tiveram que recorrer a uma vaquinha para que o funeral fosse digno. Ainda assim, essas dificuldades forjaram a minha personalidade e a minha busca em prol de uma melhor qualidade de vida para uma camada social que precisa ser, de fato, olhada. Temos 145 milhões de pessoas no Brasil sem nenhum tipo de assistência básica, seja de saúde, odontológica ou residencial”, argumenta. Ressalte-se que Wilson Serqueira, além de empreendedor nato, já trabalhou em várias profissões, desde pintor a office boy, também já foi dono de lan house,lanchonete e vendedor de cachorro-quente antes de descobrir seu real talento: vender. Depois de ter passado por grandes empresas como Folha de São Paulo e Porto Seguro, seguradora na qual ficou por 10 anos, Serqueira começou,nessa época, a desenvolver a SOVC pensando, sobretudo, em sua trajetória pessoal e familiar. Foi assim que ele percebeu que para chegar até esta camada da população precisaria criarum produto específico, acessível e de fácil entendimento para que a adesão fosse completa.