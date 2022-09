Empresário João Mendes recebe Cruz do Mérito do Empreendedor JK durante evento no Rio de Janeiro

Um dos maiores nomes do empreendedorismo da atualidade foi homenageado pelos seus feitos durante o ano, ao lado de personalidades como João Souza e Arthur Aguiar, na segunda (12)

O empresário João Mendes, criador da Non Stop, a maior agência de influenciadores digitais da América Latina, responsável por gerenciar carreiras de grandes influenciadores digitais, como Whinderson Nunes e Luccas Neto, esteve na capital carioca na última segunda-feira (12), para receber o relevante prêmio Cruz do Mérito do Empreendedor Juscelino Kubitschek, durante cerimônia na Câmara Municipal do Rio de Janeiro (Palácio Pedro Ernesto), localizada no Centro.

Um dos maiores nomes do empreendedorismo da atualidade, Mendes recebeu a premiação, que tem como finalidade reconhecer qualidades, méritos de honra, dignidade, caráter, civismo e espírito empreendedor de personalidades engajadas no desenvolvimento sustentável e na justiça da distribuição das riquezas brasileiras, ao lado de outros homenageados, como o seu irmão João Souza, o campeão do BBB22 Arthur Aguiar, o CEO da Nella Airliness Maurício Souza, Elainne Ourives, e outros.

Evento contou com a presença de outros homenageados

João Mendes ao lado da neurocientista Elainne Ourives, que recebeu título de comendadora e embaixadora do Empreendedorismo Digital durante o evento

Em seu currículo, o criador da Non Stop possui o maior alcance digital da América Latina, com mais de 100 bilhões de impressões digitais, sendo um dos únicos empresários que possui os melhores resultados do mercado digital nos ramos de entretenimento, humor, educação e infantil.

A medalha foi idealizada pelo CICESP em homenagem ao centenário do presidente Juscelino Kubitschek

“Alegria e emoção com um dos maiores reconhecimentos do Brasil. A grandiosa premiação do empreendedorismo JK”, declara o empresário, em seu perfil no Instagram, que também agradeceu ao comendador Regino Barros pela indicação.