Empresário confirma proposta milionária para Deolane, mas ressalta que o relacionamento deles já terminou

O empresário Antônio Mandarrari negou estar em um relacionamento com Deolane Bezerra, após a influenciadora afirmar que o ex-namorado teria oferecido R$ 3 milhões para ela não entrar no reality show “A Fazenda 14”. Segundo o empresário, eles não estão mais juntos e a proposta financeira também não teria sido em dinheiro.

De acordo com Mandarrari, a oferta realizada foi de R$ 3 milhões em negócios. Esse valor corresponde ao dobro do prêmio oferecido para ganhador do reality show.

“A proposta que fiz a ela foi a seguinte: eu ofereci a possibilidade de ganhos de até R$ 3 milhões em negócios se ela recusasse o convite de entrar na Fazenda”, completou.

Mandarrari também ressaltou que o relacionamento terminou em maio. Na ocasião, o jornalista Léo Dias, do Metrópoles, revelou o ocorrido e destacou que o empresário e Deolane não se seguiam mais nas redes sociais.

“Eu e a Deolane terminamos o relacionamento em 10 de julho. Alguns veículos jornalísticos até repercutiram isso na ocasião. Desejo toda sorte a ela no reality show e na vida, mas não estamos mais juntos há tempos”, concluiu Mandarrari.