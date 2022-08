Empresário brasileiro Victor Veronez se destaca pelo sucesso precoce em múltiplos empreendimentos

Victor Veronez, de apenas 25 anos, possui uma trajetória profissional e de vida inspiradora. Aos 12, já buscava sua liberdade financeira, entregando panfletos em sua cidade natal, Londrina, interior do Paraná. Já aos 15, e por ser entusiasta de videogames, o jovem desenvolveu um software de CRM para uma empresa multinacional do ramo de produção e exportação de café solúvel, iniciando assim, com o valor da venda, seus investimentos para o futuro.

Outra vertente do empresário é a de gestão de carreira de celebridades, políticos e pessoas influentes

Atualmente, Victor empreende em diversos setores. Uma de suas ocupações de sucesso é à frente da Veron Tecnologia, empresa focada na gestão estratégica de reputação online. Especializado na área de Tecnologia da Informação, o também youtuber e sua equipe utiliza algoritmos que se baseiam em Inteligência Artificial para localizar, interpretar e excluir completamente pontos de exposição negativa dos clientes no ambiente virtual.

Multifocado e autodidata, Victor acumula em seu currículo experiências também com marketing digital e fintechs

“Através dos planos de contingência e tecnologia de ponta, preparamos estratégias digitais com abordagens multissetoriais para eliminar conteúdos prejudiciais, monitorar o processo, proteger a reputação online do cliente e iniciar o processo de melhoria, encontrando informações de pesquisas com dados especializados e personalizados”, explica o site da Veron Tecnologia.

Outra vertente do empresário é a de gestão de carreira de celebridades, políticos e pessoas influentes. Sempre atento a fazer bons contatos, Veronez é CEO da VLW, sendo referência no meio artístico, sempre na lista dos principais eventos de São Paulo e outras regiões, a exemplo do “São João da Thay”, famosa festa caipira organizada pela influencer Thaynara OG, que aconteceu em junho deste ano.

Uma das ocupações de Veronez é à frente da Veron Tecnologia, empresa focada na gestão estratégica de reputação online

Multifocado e autodidata, Victor acumula em seu currículo experiências também com marketing digital e fintechs, além de ser conhecedor do mercado de moedas digitais, o que o levou a se tornar CMO do Banco Digital Capitual, primeiro banco digital híbrido do mundo. Além disso, o empresário possui uma financeira, a Veron Cred, que opera no mercado com o objetivo de incentivar o microcrédito, trazendo uma alternativa de investimento e facilidades para a quitação de dívidas.

Em 2021, Veronez foi homenageado com o prêmio “Personalidade do Ano Olímpico”, Cruz do Mérito do Empreendedor Juscelino Kubitscheck, em Brasília/DF, solenidade que contou com a presença de representantes da ONU e OTAM, entre outras instituições.

Sempre pensando no futuro, Victor, que passou um mês nos Emirados Árabes no ano passado, diz que pretende expandir ainda mais seus negócios.