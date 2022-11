Empresárias Vera Araújo e Soraia Mendonça são condecoradas na França

Sócias da Caleb Consultoria e da Way Get Soluções e Finanças participam de evento que homenageou empreendedoras em Paris

As empresárias Vera Araújo e Soraia Mendonça, sócias da Caleb Consultoria e da Way Get Soluções e Finanças, empresas situadas na capital paulista, viveram um dia memorável. Como coautoras do livro “Quais de mim você procura ?” que apresenta relatos de mulheres empreendedoras dos mais diversos segmentos, ambas foram condecoradas em um evento que celebrou e homenageou as escritoras da obra na capital francesa.



A homenagem ocorreu na noite de 21 de outubro no Palácio George V; já o lançamento do livro aconteceu no dia 23 no Museu do Louvre. Os dois eventos reuniram personalidades ilustres que foram acompanhar tanto o lançamento editorial quanto a condecoração das ‘empreendedoras-escritoras’ que participam desta edição.

A homenagem ocorreu na noite de 21 de outubro no Palácio George V



Para Vera Araújo a oportunidade de participar deste momento foi, sobretudo, gratificante: “Como empresária sei dos desafios e alegrias de empreender… Poder narrar minha história para outras mulheres e estar aqui, em Paris, lançando este livro e recebendo esta condecoração é algo que ficará para sempre na minha memória”, afirmou.



Já Soraia Mendonça, lembrou o quanto as mulheres que empreendem ainda enfrentam dificuldades e que, por isso, uma obra que destaca a sororidade, proposta do livro, é essencial. “Para além do empreendedorismo, este livro traz histórias de mulheres que nunca deixam de acreditar nos próprios sonhos, apesar dos obstáculos que enfrentam diariamente. Por isso, me sinto muito grata e honrada por fazer parte desse ‘time’ de mulheres corajosas”, destacou.

Como coautoras do livro “Quais de mim você procura ?” que apresenta relatos de mulheres empreendedoras dos mais diversos segmentos, ambas foram condecoradas em um evento que celebrou e homenageou as escritoras da obra na capital francesa.



Vale ressaltar que a Divine Acadèmie, entidade que condecorou as empresárias, tem como missão “enfatizar, promover e premiar o trabalho dos acadêmicos, cientistas, escritores, artistas, criadores, promotores, produtores e de talentos eméritos nos campos sociais, artísticos, literários, culturais e sociais”.