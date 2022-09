Empresária resgata vendas por assinatura e auxilia empreendedores em vendas online na pandemia

CEO do Hub Home Box e ex-participante do Shark Tank Brasil, Luciana Pimenta encontrou oportunidade única de negócio em modalidade que cresceu 65% no Brasil durante isolamento social

A empreendedora Luciana Pimenta sempre participou da rotina das empresas dos pais, uma consultoria de idiomas e uma agência de marketing promocional, que possui mais de 30 anos de existência.

Luciana se envolveu mais com a agência de marketing promocional, que se tornou uma grande escola para a empresária, proporcionando ela atuar no ramo por mais de 10 anos. A empresária passou por diversas áreas, o que auxiliou muito na hora de abrir o seu primeiro negócio. E foi aí que ela decidiu cursar administração de empresas e se formou em 2011, dando início a um grande sonho.

Clubes de assinatura permitem compra recorrente em condições especiais, elevado grau de personalização e entregue na casa do consumidor

Inicialmente, sua ideia era continuar ajudando a agência de marketing e suceder sua mãe, mas com a chegada da pandemia, Luciana estudou muito e encontrou uma oportunidade de negócio com um vasto campo a ser explorado no Brasil. Ela decidiu empreender na área de clubes de assinatura (compra recorrente em condições especiais, elevado grau de personalização e entregue na casa do consumidor), criando o Hub Home Box, já o maior marketplace especializado em clubes de assinatura no Brasil.

De acordo com a pesquisa anual de pagamento Vindi, só no Brasil, a modalidade de serviços e produtos por assinatura cresceu 65% em meio a pandemia. Além do crescimento desta modalidade em si, cresceu a demanda por produtos e serviços personalizados com a comodidade de receber em casa. A partir disso, Luciana percebeu que esse era um caminho a seguir e resolveu transformar este potencial em uma startup inovadora. Hoje, o Hub Home Box já conta com mais de 80 clubes parceiros.

Luciana diz que encontrou seu propósito de vida no Hub Home Box

“No Hub Home Box, eu encontrei o meu propósito de vida, encontrei a minha carreira. É uma aventura abrir uma empresa, mas quando ela nasce com um propósito e para um futuro de impacto, é muito legal. Hoje, são várias empresas em colaboração conosco, crescendo junto. E isso é muito gratificante!”, comenta Luciana Pimenta, CEO do Hub Home Box.

Para dar o start no negócio, a empresária precisava de auxílio financeiro e encontrou a oportunidade no ‘Shark Tank Brasil’, programa de TV onde empreendedores de todos os tipos apresentam suas ideias de negócios aos investidores anjo interessados em realizar um aporte financeiro. O Hub Home Box teve boa aceitação e recebeu um aporte de R$ 940 mil da investidora Carol Paiffer, uma das juradas do programa.