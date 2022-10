Empresa de inovação voltada para o público feminino fecha parceria com WeCancer

Associação com a startup Femtech Lilit & Feel objetiva transformar a realidade, causar impacto e trazer um legado positivo para mulheres em tratamento de câncer

Lilit & Feel é um nome que desponta no segmento das femtechs, empresas de inovação e tecnologia voltadas para o público feminino. A startup acaba de fechar parceria com a plataforma digital WeCancer, focada em oferecer soluções que auxiliam no tratamento do câncer e conectam pacientes, cuidadores, hospitais e operadoras de planos de saúde. A finalidade é ampliar o debate sobre saúde, sexualidade, autoestima e bem-estar íntimo para mulheres em tratamento de câncer, tendo como gancho a campanha Outubro Rosa.

Uma das principais marcas de sexual wellness do país, a Lilit & Feel oferece uma linha diversificada de produtos, desenvolvida e constantemente aprimorada, por meio de pesquisas com sua comunidade de consumidoras, que inclui fórmulas naturais e veganas para região íntima feminina, além do Bullet Lilit, um vibrador pequeno, discreto e compatível com outros produtos de prazer.

César (à esq.) e Lorenzo , cofundadores da Wecancer

Pensada para conectar a confiança, liberdade e autonomia que o autocuidado e o bem-estar íntimos proporcionam ao público feminino, a marca enxergou na parceria com a WeCancer uma sinergia com seu propósito de transformar a realidade das mulheres por meio de soluções pensadas para melhorar sua qualidade de vida.

Segundo Marina Ratton, CEO e co-fundadora da Lilit & Feel, a parceria com a WeCancer é um projeto muito importante e pensado para as mulheres acometidas pelo câncer de mama. “Juntas queremos levar informação, além de trazer opções de produtos que contribuam para o bem-estar íntimo dessa mulher e que a façam ter autoestima e se sentir confortável no seu dia a dia”, conta.

Já a proposta do aplicativo WeCancer é estar junto do paciente oncológico durante toda sua jornada de tratamento. Nesse sentido, desde que foi lançada, em 2017, a plataforma já ajudou a mudar a vida de mais de 10 mil pessoas com câncer.

Marília Ponte e Marina Ratton da Lilit & Feel. Créditos da foto: Bruna Bento

“Por sermos especializados em oncologia a gente aprendeu a cuidar de forma profunda os pacientes. Recentemente fizemos uma pesquisa com nossos pacientes e chegamos a resultados fantásticos: 94% dos entrevistados sentiram melhoria na qualidade de vida por usar nossas soluções e cerca de 96% se sentiram mais seguros por conta do aplicativo. Esses dados mostram que de fato transformamos a vida dos nossos pacientes, fala César Filho, porta-voz da WeCancer.

Usando a plataforma, os pacientes, seus familiares e cuidadores podem receber atendimento e tirar dúvidas via chat com uma equipe de enfermeiros, registrar sintomas (que serão acompanhados pela equipe de saúde), encontrar informações confiáveis sobre a doença e como manter o bem-estar no período de tratamento, além de receber lembretes avisando sobre o horário de tomar remédios e consultas clínicas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com essa parceria, Lilit & Feel e WeCancer objetivam impactar a vida das mulheres acometidas pelo câncer de mama, com a oferta de produtos e serviços que farão a diferença no seu dia a dia, trazendo maior conforto, segurança, autoestima e bem-estar íntimo.

Lilit & Feel é um nome que desponta no segmento das femtechs, empresas de inovação e tecnologia voltadas para o público feminino. Créditos da foto: Bruna Bento

Como vai funcionar:

Serão realizadas lives e oficinas, sendo algumas exibidas no próprio perfil da WeCancer no Instagram e outras através do app, onde as pessoas vão poder se cadastrar e ter acesso ao link das rodas de conversas/oficinas mais íntimas.

Programação:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

(Live) Jornada da Intimidade

Tema: Como conversar com o parceiro, autoconhecimento e masturbação

Quando: 13/10

Horário: 19h

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Participantes: Dra. Andrea Dell’Aquila (fisioterapeuta pélvica) e Marília Ponte, COO da Lilit & Feel e educadora sexual

(Roda de conversa) Reconhecimento, empoderamento e troca de experiência

Quando: 20/10

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Horário: 10h

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Participantes: Chris Marcello, educadora sexual, paciente oncológica e empresária fundadora da Sophie Sensual