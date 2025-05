Empresa de França (SP) vira destaque na Times Square com exportação de açúcar

Fundada em 2021, a brasileira Sugar World se tornou referência na exportação de açúcar e outras commodities, construindo presença em países como China, Emirados Árabes, Canadá e Dubai.

No último dia 14 de abril, durante o NY Sugar & Ethanol Conference, um dos maiores eventos do setor no mundo, a marca do interior de São Paulo foi destaque em um dos espaços mais prestigiados do mundo: o billboard da Nasdaq, localizado na Times Square, no coração do centro financeiro global.

A fachada da Nasdaq, em Manhattan, é o ponto de encontro simbólico entre inovação, grandes marcas globais e o capital internacional.

“Estar na fachada da Nasdaq, em plena Times Square, foi uma homenagem ao esforço de toda a nossa equipe, aos nossos parceiros e à força do agronegócio brasileiro. É também uma mensagem ao mundo: estamos prontos para os grandes palcos, com a seriedade e a ambição que o mercado internacional exige”, comenta Andressa Gomes Pich, CEO da Sugar World.

Os fundadores da Sugar World não tinham experiência prévia no setor de exportação ou no mercado de açúcar antes de iniciarem a empresa.

Andressa Pich, CEO da Sugar World. (Foto: Divulgação)

“Começamos do zero, aprendendo tudo na prática. Foi um processo de tentativa e erro. No início, competir com grandes players parecia impossível, mas fomos conquistando espaço”, relata a CEO.

Segundo Antonio Carlos, cofundador da Sugar World, a demanda global por açúcar segue aquecida, impulsionada especialmente por países asiáticos e pelo aumento no consumo industrial.

“O mercado internacional continua muito receptivo ao açúcar brasileiro, tanto pelo custo competitivo quanto pela qualidade do nosso produto”, destaca. Ele ainda comenta sobre a recente decisão dos Estados Unidos de aplicar novas tarifas sobre o açúcar importado de determinados países, o que pode beneficiar exportadores brasileiros.

“Essa mudança pode abrir ainda mais espaço para o Brasil, que já é visto como um fornecedor confiável e estratégico. Estamos atentos e preparados para ampliar nossa atuação nesse novo contexto”, completa Antonio.