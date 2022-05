Empresa de cannabis, NetCann, quer ampliar rede de parceiros no Brasil

A marca, inclusive, participou do Congresso Brasileiro da Cannabis Medicinal

Já faz tempo em que a cannabis deixou de ser vista pela área médica como algo prejudicial. Hoje, várias questões sobre o assunto são levantadas, mas empresas responsáveis, como a NetCann, mostram para América Latina que a planta é segura. Alguns representantes da marca, que completa toda a cadeia de valor da cannabis, estão no Brasil.

O congresso é dividido em 2 blocos. O primeiro é Saúde, que acontece dia 3 e 4 de maio, e por último Legislação e Negócios, entre os dias 5 e 6



Desde terça-feira, 3, São Paulo-SP está sendo palco do Congresso Brasileiro de Cannabis Medicinal, que faz parte do Medical Cannabis Fair, maior feira dedicada ao uso medicinal da cannabis. A NetCann está presente no evento com a palestra “Modelos de sucesso da cannabis no agronegócio”. Ao todo, são 70 especialistas convidados para falar sobre a planta, mostrando questões como mercado, legislação, saúde, descobertas e muito mais.

“Nossa participação no evento abre portas para que façamos contatos e assim ampliemos nossa rede de parceiros no Brasil, uma vez que o país é o principal mercado latino-americano que visamos”, disse Juan Francisco Rodriguez, CFO da NetCann. A marca é uma das patrocinadoras do evento e conta com uma moderna e tecnológica infraestrutura farmacêutica.

A NetCann estará presente em todos os dias do evento, mas a palestra da empresa acontecerá no último dia, na sexta-feira, 6, às 13h30. A marca é referência e liderança na região, contando com produção de cristais isolados de CBD e certificados pela GMP na América Latina. A participação de uma empresa desse nível no evento ajuda a criar potenciais negócios e investimentos com laboratórios do país, proporcionando mais oportunidades de acesso ao tratamento com a cannabis para saúde dos brasileiros.