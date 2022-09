Empreendedores LGBTQIAP+ terão episódios especiais realizados pelo Shark Tank Brasil e Amstel

Apresentado pela convidada e influenciadora parceira da marca, Bielo Pereira, o episódio vai ao ar nesta quinta-feira (8), às 21h30, só no Sony Channel

O Sony Channel preparou muitas novidades para a sétima temporada de Shark Tank Brasil. Entre elas, um episódio inédito cocriado com a Amstel, focado em valores como diversidade, respeito, liberdade e autenticidade, com a presença exclusiva de negócios liderados por empreendedores LGBTQIAP+.

Bielo Pereira

Entre os empreendedores que apresentarão seus negócios aos Sharks estão Beatriz Branco, proprietária da ANGÍ, fábrica de chocolate orgânico e vegano produzido com inclusão de frutos nativos colhidos por comunidades do Pantanal; Daniel Paulus e Thiago Antônio Ferreira, proprietários da Plantô, especializada em arte botânica e arranjos desidratados; Fernanda Simões e Raissa Alcover, criadoras da Teia, aplicativo que conecta mulheres que gostam de mulheres, pensado por mulheres e que objetiva fortalecer o desenvolvimento sustentável da comunidade; e Yedda Naikolaus, Paola Chagas e Renata Almeida responsáveis pela Tá, Querida!, empresa criada por mentes femininas que fogem do padrão e que busca fornecer produtos de beleza com preço acessível.

Beatriz Branco, proprietária da ANGÍ

A sétima edição do programa, co-produzido pela produtora Floresta, da Sony Pictures Television (SPT), conta com episódios inéditos toda quinta-feira, às 21h30, só no Sony Channel.

O formato foi adaptado com êxito e já cativou audiências em mais de 40 territórios, incluindo Austrália, Canadá, França, Alemanha, Estados Unidos, Reino Unido, Vietnã, México e Colômbia. Créditos: Guido Ferreira/ Divulgação Sony Channel. Confira mais imagens

Com mais de 775 mil inscritos, o canal do Shark Tank Brasil no YouTube acumula milhões de visualizações e é o segundo maior canal da franquia na plataforma em todo o mundo.

A premiada franquia “Shark Tank” é baseada no reality show “Dragons ‘Den”, criado pela Nippon TV no Japão e distribuída ao redor do mundo pela Sony Pictures Television. O formato foi adaptado com êxito e já cativou audiências em mais de 40 territórios, incluindo Austrália, Canadá, França, Alemanha, Estados Unidos, Reino Unido, Vietnã, México e Colômbia.

Com mais de 775 mil inscritos, o canal do Shark Tank Brasil no YouTube acumula milhões de visualizações e é o segundo maior canal da franquia na plataforma em todo o mundo. Créditos: Guido Ferreira/ Divulgação Sony Channel. Confira mais imagens

SharkTankBR

Sony Channel nas principais operadoras:

SD — Claro: 133 / SKY: 137 || HD — Claro: 633 / SKY: 537 / Vivo: 91, 847, 641 / Oi: 45