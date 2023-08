Em viagem com a família, Fernanda Lima é a capa da edição de agosto da Revista 29 Horas Aeroporto de Congonhas

A modelo, atriz e apresentadora partiu com a família em uma jornada sem data para acabar. Essa aventura deu origem a uma série de micro documentários, postada semanalmente em suas redes sociais

Fernanda Lima embarcou com a família para uma grande jornada ao ver-se totalmente livre, depois de encerrar 17 anos de contrato com a Globo e outros tantos com a MTV. A iniciativa deu origem ao projeto familiar intitulado “Minha Viagem”, que deu origem a uma série de vídeos documentais curtos, postados em seu perfil no Instagram e espelhados em suas contas no TikTok e no Facebook.

Fernanda Lima ganha destaque na Revista 29 Horas do aeroporto de Congonhas

Para falar sobre o prazer de viajar – ela diz se sentir a gerente de Recursos Humanos de sua família! –, e revelar algo surpreendente: o seu maior defeito e as piores falhas de Rodrigo Hilbert – sim, eles têm defeitos! – Fernanda Lima é destaque da Revista 29HORAS Edição Aeroporto de Congonhas/SP do mês de agosto.

A apresentadora criou a microssérie “Minha Viagem” para mostrar a aventura pelo mundo com a família

Seja como modelo, atriz ou apresentadora, Fernanda Lima sempre foi reconhecida por viajar muito. No começo, solteira e sozinha, e agora que roda o mundo com sua trupe. Autodefinindo-se como itinerante, ela e sua família são nômades modernos, que vivem entre São Paulo e Portugal, não morando nem lá e nem cá.

Os episódios podem ser assistidos nas redes sociais da modelo e apresentadora

“Mudamos muito de casa, de cidade e de país. Esse projeto ‘Minha Viagem’ nem sempre implica um movimento para longe, pode ser para dentro de mim, seja numa prática de yoga, numa caminhada ou numa meditação. Pode ser também uma escuta atenta sobre o que o outro sente ou faz, um ponto de vista, um olhar diferente”, filosofa Fernanda, que em junho completou 46 anos de idade.

Segundo Fernanda, a série não tem linearidade e por isso pode ter material de qualquer lugar por onde esteve nos últimos quatro anos. No Brasil, na África, na Europa… “Entre outros lugares, já passamos por Paris, Londres, Bolonha e Marrakech, no Marrocos. Onde vai terminar, eu não sei”, completa.

E ainda afirma que cada um tem uma função: “Agora, com os filhos mais crescidos, as funções vão se alternando e eles ganharam mais responsabilidades. Meus guris já têm 15 anos. Minha filha Maria também já tem suas responsabilidadezinhas. E assim não fica tão pesado para os pais.

Vejo mais como uma firma, uma empresa. Eu seria o RH – não de Rodrigo Hilbert, mas de recursos humanos mesmo. Sou eu quem conversa, escuta, acolhe e encaminha. O Rodrigo cuida do refeitório, das compras da semana e dos pagamentos mensais. Ah, eu também atuo como um vigia noturno – só sossego quando todo mundo já dormiu”, completa.

Sobre estar sem contrato depois de 17 anos ligada à Globo: “É diferente a vida sem contrato. Agora sou eu que cuido da minha história. E está sendo legal, bem tranquilo. Tenho recebido uns convites bem interessantes, mas ainda não apareceu nada que me fizesse falar: ‘Vou parar minha história, vou me dedicar a esse trabalho’ ”, declara.

E, para finalizar, ela conta que o casal tem defeitos sim! “Nosso casamento é de muita harmonia. Ao longo do tempo, amadurecemos, entendemos que cada um é um, com a sua criação, seus valores, suas virtudes e seus defeitos – temos vários! O que posso expor é que o Rodrigo é bem ansioso e eu bem orgulhosa. Mas vamos bem juntos porque eu o acalmo e ele quebra meu orgulho. Outra coisa: eu sou superpontual e ele está sempre em cima da hora.

Aí ele me relaxa e eu o coloco na linha. E eu acho que ele come um monte de tranqueira que eu evito. Aí ele come melhor e me tira do trilho! Ele é também mais conservador na educação e eu sou bem mais flexível. Aí ele puxa o freio e eu converso e libero. Em geral é assim, mas não sei… tem vez que é tudo o contrário disso!”, conclui Fernanda.