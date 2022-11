Em sua primeira edição em alto mar, o “Navio Só Track Boa” divulga line-up mais que especial

Com a temática Never Stop Dancing, o tão aguardado cruzeiro anuncia Vintage Culture, Cat Dealers e KVSH entre os mais de 25 artistas que irão se apresentar ao longo de 72 horas de festa



Vale lembrar que a expectativa para este evento é altíssima, haja vista ele ter sido programado para acontecer em 2020, mas precisou ser adiado por conta da pandemia, mas agora será realizado e, com a temática Never Stop Dancing, o Navio Só Track Boa está pronto para sair do porto e anuncia seu line-up e a retomada das vendas de cabines para sua primeira edição em alto mar.

O o tão aguardado cruzeiro será realizado entre os dias 31 de março e 3 de abril

A festa será realizada entre os dias 31 de março e 3 de abril, com saída do Porto de Santos, no litoral de São Paulo, e contará com a apresentação de mais de 25 artistas nacionais e internacionais. Entre os nomes confirmados está a dupla ucraniana ARTBAT.

DJ Korolova

Quem também desembarca direto da Ucrânia para o evento será a DJ Korolova. O duo italiano Giolì & Assia levará músicas de paisagem sonora e inspiração mediterrânea. O australiano Sonny Fodera vai embarcar com um set daqueles imperdíveis de House. O finlandes DJ Yotto e o holandes Joris Voorn também prometem animar a festa em alto mar.

duo italiano Giolì & Assia

Com hits globais em sua setlist, a dupla Cat Dealers embarca levando músicas como Sunshine e Your Body. Já o DJ Vintage Culture, um dos principais representantes do setor, que recentemente foi premiado como o DJ número um de House Music pela revista britânica DJ Mag, apresenta seus sucessos Slow Down, Party On My Own, entre outros. O Navio apresentará também a dupla Fancy Inc, o DJ KVSH — proprietário do hit Sicko Drop (2021) — e a brasileira já mundialmente reconhecida, Jessica Brankka.

DJ Vintage Culture

Para a ocasião, além do palco principal, o espaço ainda contará com mais de 4 estruturas espalhadas pelo navio, onde os DJs vão agitar o público durante as 72 horas de festa. Produzida pela Entourage desde 2015, a Só Track Boa é conhecida pela estrutura de suas festas, além das presenças icônicas tocando em seus palcos.

Jessica Brankka

Os interessados em participar poderão adquirir as últimas cabines através do link Link https://s2211.imxsnd07.com/link.php?code=bDpodHRwcyUzQSUyRiUyRm5hdmlvc290cmFja2JvYS5jb20uYnIlMkY6NDE3ODA5NzQ0MzpsZWFuZHJvQGdydXBvamJyLmNvbTphZTVlNjM6MmM=

Line-up :

Artbat

Ashibah

Bhaskar

Bruno Be

Cat Dealers

Classmatic

Doozie

Dubdogz

Eli Iwasa

Fancy INC

Gabe

Gioli & Assia

Goodboys

Illusionize

Jessica Brankka

Joris Voorn

Korolova

KVSH

Miss Monique

Mochakk

Sonny Fodera

Victor Lou

Vintage Culture

Volkoder

Yotto