Em reencontro com a infância, Paula Barros estrela o espetáculo “A História é Uma Istória”

Escrita por Millôr Fernandes e adaptada pela artista, peça conta com direção de Ernesto Piccolo.

Quem não gosta de ir ao teatro, rir e se divertir? Para a atriz Paula Barros, o espetáculo “A História é Uma Istória” é um reencontro com a infância. Nascida em Niterói no Rio de Janeiro, a atriz e produtora Paula Barros está imersa no mundo das artes cênicas desde jovem quando fazia ensaios em uma pracinha na frente do Teatro Tablado, um dos mais importantes do Rio de Janeiro.

Imersa nesta experiência, ainda jovem despertou sua ânsia pelos palcos. Formada em artes cênicas e com um exponencial crescimento no segmento, Paula se destaca na peça escrita por Millôr Fernandes. Sob direção de Ernesto Piccolo, o espetáculo conta com Bruno Ahmed, Bruno Suzano no elenco.

“Em 2017, eu participei de um Festival de Cenas Curtas onde o tema era comédia brasileira. Havia uma lista de renomados autores e quando eu vi que poderia escolher Millôr Fernandes, imediatamente optei por ele. Acabou sendo o texto ‘A História é uma Istória’ que adaptei para um esquete de 10 minutos. A montagem completa surgiu em um telefonema para tratar de outro assunto”, revela Paula.

Além de Millôr Fernandes, a atriz conta que já adaptou o texto do francês Georges Courteline, para o teatro. “Existe um autor francês chamado Georges Courteline. Assim como o texto do Millôr, eu adaptei um texto dele para um festival de esquete e foi muito divertido de fazer e a recepção da plateia muito calorosa. Tenho bastante vontade de voltar a trabalhar no texto desse autor.”

Em “A História é uma Istória”, Paula conta com a participação do co-produtor, ator e amigo de longa data Bruno Ahmed.

“O Bruno Ahmed é um grande irmão que a arte me deu. Nos conhecemos há 18 anos em nossa primeira aula de teatro, no Teatro Tablado e, de cara, as nossas personalidades brincalhonas nos aproximaram. Desde então, a amizade e parceria seguem crescendo e atuamos e produzimos projetos juntos.”

Levando aos palcos um texto divertido com uma abordagem contemporânea, mas respeitando seu lado clássico, a adaptação brinca com a longevidade das histórias e conta com a atuação, adaptação, idealização e co-produção de Paula Barros.

“Em “A História é uma Istória”, além da atuação, também assino adaptação do texto, a idealização e co-produção do projeto. Na minha vida profissional, sou produtora cultural e atriz não só de teatro como de audiovisual, que é uma linguagem que desejo explorar cada vez mais, principalmente como atriz.”

O espetáculo também conta com a direção de Ernesto Piccolo. “A iniciativa de montar “A História é uma Istória” na íntegra surgiu em um telefonema do Bruno Ahmed para saber se eu conhecia o Ernesto para conectá-los para um outro projeto. Quando decidimos realizar “A História é uma Istória”, de imediato imaginamos o Neco, porque além da genialidade profissional e do tempo cômico inigualável, ele é “filho” do Teatro Tablado, assim como nós nos consideramos, e esse espetáculo tem muito o estilo “tabladiano” de atuação, de jogo em equipe.”

“A História é uma Istória” teve estreia nos palcos do Theatro Municipal do Rio de Janeiro, na Sala Mário Tavares, uma das casas mais emblemáticas do mundo no dia 12 de agosto. A temporada chega após a estreia da peça no SESC.

“Estar em cartaz no Theatro Municipal é uma honra e uma felicidade gigantescas. Estou muito entusiasmada em levar a montagem, fruto do trabalho de uma equipe extremamente unida e competente, para cada vez mais pessoas. É também, resultado do meu estudo e trabalho como produtora, porque foi um prêmio conquistado por aprovação em edital. A oportunidade de apresentar na Sala Mário Tavares, anexa ao Municipal, é uma interseção entre arte e espaço, porque estamos falando de história em um lugar fundamental da história do Rio de Janeiro e do Brasil”, conclui Paula.