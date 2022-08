Em parceria com Mercado Livre, a CCXP revela detalhes de Mercado Medieval dentro do evento e números de vendas geeks

Evento geek mais aguardado do Brasil volta a ser presencial e promete agitar o mercado

A CCXP, com data marcada para acontecer entre 1 e 4 de dezembro, deixa a expectativa da comunidade geek/nerd nas alturas. Isso aumenta a cada dia que se aproxima do evento. Mas, para aplacar a sede por novidades, o Mercado Livre e o Omelete Company trazem, em primeira mão, alguns spoilers do que os visitantes poderão ver na CCXP 2022.

Uma das grandes e novas atrações será o Magic Market, um novo espaço de shopping, com experiências e atrações da CCXP. A primeira edição deste espaço conta com o patrocínio do Mercado Livre. A área será temática variável a cada edição e trará uma grande variedade de produtos voltados ao universo geek que promete elevar a experiência dos visitantes.

“Pelo segundo ano consecutivo estamos patrocinando a CCXP e seguimos muito felizes com esta parceria. A nossa proposta é trazer os produtos mais procurados pelo público geek no Mercado Livre, para que possam comprar e receber na hora ou em casa; além de abrir espaço ao pequeno empreendedor estar com a gente no evento, o que está totalmente alinhado com o nosso propósito de democratizar o comércio. E nenhum lugar melhor do que a CCXP, o maior festival de cultura pop do mundo, para reforçar nossos principais diferenciais: variedade, entrega rápida e Compra Garantida. Vamos proporcionar uma experiência épica ao público”, comenta Fernanda Schmid, diretora de Field Marketing Mercado Livre e Mercado Pago.

Fernanda Schmid, diretora de Field Marketing Mercado Livre

Para este ano, o Magic Market foi concebido com diversos ambientes instagramáveis baseados na Era Medieval. Considerado um dos pilares da ‘Cultura Nerd’, a fantasia junto com super-herói e a ficção formam obras que figuram no imaginário de muitos fãs e moldam a ‘Cultura Pop’. Títulos como ‘O Senhor dos Anéis’ e ‘Game of Thrones’ construíram um legado na sociedade e serão referenciados este ano.

Pierre Mantovani, CEO Omelete Company

De acordo com Pierre Mantovani, CEO Omelete Company, “o Magic Market inova ao ampliar o acesso a lojistas e vendedores especializados, com a nossa curadoria de produtos e um mix perfeito para o público do evento. Teremos mais de 30 lojas incluindo pequenos colecionadores, empreendedores e editoras do público do festival”, completa.

Para as empresas que quiserem entrar no Magic Market, é só mandar um email para [email protected] pedindo mais informações.