Em parceria com a OmniMed, Atrys Brasil inicia operação de atenção primária à saúde remota para Angola, na África

Ação vai permitir a oferta de um serviço de qualidade assistencial, adequado às necessidades e realidade da população Angolana

Nos últimos 5 anos a Angola realizou progressos significativos na melhoria do acesso aos serviços de saúde, com destaque para o aumento da força de trabalho em cerca de 35%, aumento das infraestruturas com a construção de 85 modernas unidades de saúde e reforço da capacidade de resposta às emergências de saúde pública.

Esse projeto permite ampliar o acesso à saúde e gerar rapidez e maior resolutividade no atendimento das queixas e condições de saúde das pessoas.



Mas ainda existem grandes desafios de desnutrição, cobertura vacinal, malária, pneumonia, aumento de doenças crônicas não transmissíveis, dentre outros.

Bruno Vale, CEO da Atrys Brasil Bruno Vale, CEO da Atrys Brasil



“A parceria entre a Atrys e a OmniMed permitirá ofertarmos um serviço de qualidade assistencial, adequado às necessidades e realidade da população Angolana. Atuaremos com mapeamento biopsicossocial de cada pessoa, Teleconsultas de Enfermagem e de Médicos Clínicos e Especialidades, além de profissionais para terapias complementares, com equipes remotas e clínicas presenciais. Nossos protocolos clínicos e sistemas foram tropicalizados e toda equipe capacitada para atender aos desafios locais”, aponta Bruno Vale, CEO da Atrys Brasil.

Parceria entre a Atrys e a OmniMed permitirá ofertar de um serviço de qualidade assistencial

Esse projeto permite ampliar o acesso à saúde e gerar rapidez e maior resolutividade no atendimento das queixas e condições de saúde das pessoas.

“Temos orgulho em firmar essa parceria com a OmniMed e poder contribuir positivamente com a melhoria da saúde da população angolana”, finaliza Vale.