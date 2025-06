Em meio aos amores de Carnaval, Rico Dalasam apresenta clipe de Imã

No dia 04 de junho (quarta-feira), o cantor e compositor Rico Dalasam lança o videoclipe de “Imã”, faixa que integra seu disco “Escuro Brilhante, Último Dia no Orfanato Tia Guga” (2023). A música, que conta com as participações de Dinho, Mahal Pita e Chibatinha, agora ganha um registro visual, com direção de Ricardo Souza e produção da Saigon. Veja: https://www.youtube.com/watch?v=tVVlf3E1Qgk

O clipe alterna imagens de um velório com cenas do carnaval de rua de São Paulo, trazendo um contraste entre o luto e a celebração. Dois estados que, segundo Rico, se misturam de forma quase natural na experiência afetiva de viver romances intensos durante o carnaval. “Esse luto que aparece no clipe é aquela fantasia romântica quando acontece no carnaval e desmorona assim que ele acaba”, comenta o artista.

As gravações aconteceram nos blocos Te Pego no Cantinho, Água Preta e União Fraterna, ambos na capital paulista. O conceito do vídeo nasceu a partir de uma conversa antiga entre Rico e o diretor Ricardo Souza, retomada por incentivo do diretor de fotografia Kleber Nascimento, amigo de longa data do artista.

“Dirigir um clipe do Rico Dalasam foi uma experiência poderosa. Não foi só colocar ideias em cena — foi construir, junto com ele, uma estética, uma energia. Rico tem essa força única de transformar presença em discurso, e dirigir esse processo foi um privilégio. Trabalhar com alguém que coloca tanto coração e verdade em tudo o que faz só potencializou tudo que a câmera capturou. Saí do set com a sensação de que criamos algo potente. Algo que pulsa entre a dor e o desejo, entre um amor de carnaval e um velório”, explica o diretor Ricardo Souza.

Para Rico, a escolha desta faixa para virar um registro visual foi natural e veio do contato com seu público. “O show mostrou que ‘Imã’ está entre as quatro mais queridas do disco. Precisava receber essa atenção”, relata o cantor.