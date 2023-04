Em colaboração com Enzo Bala, o grupo Triunfo se inspira nos romances entre damas e vagabundos na faixa inédita “Jogando Sujo”

A canção tem como objetivo proporcionar ao público uma música diferenciada, focada nas batidas, a inovação do grupo fica por conta dos beats inspirados em ritmos africanos.

Levando voz à Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, o grupo Triunfo lançou na última nesta sexta-feira, dia 21, sua mais nova faixa, “Jogando Sujo”. Fruto de uma colaboração com Enzo Bala, o trio revela o afrobeat inspirado em um amor entre uma dama e um vagabundo.

Para o Triunfo, experimentar novas sonoridades é quase como um objetivo profissional. Assim, os artistas conseguem expor suas visões musicais levando ao público algo inusitado e inovador.

A canção é o resultado de uma experiência que visa levar ao público uma música diferenciada, focada nas batidas. Dessa forma, o Triunfo inova apresentando ao público brasileiro uma faixa com inspiração nos beats africanos.

“Estávamos no estúdio, no intuito de gravar um som diferenciado, e acidentalmente achamos uma música antiga de afrobeat, aí chamamos o Drew pra fazer um projeto conosco, e foi um processo bem rápido, no mesmo dia a música estava pronta”, revela o trio.

“Acreditamos que o afrobeat é um gênero que está para chegar forte no Brasil, então acreditamos que lançar um afrobeat seria uma boa porta de entrada para o nosso primeiro lançamento”, explica o Triunfo.

Para Enzo Bala, conhecido por seus trabalhos com grandes nomes da música como Kevin O Chris, Bianca e Ferrugem, entre outros, a colaboração surgiu de forma natural. “Conheci o Triunfo na antiga casa que tinha a produtora, dali começamos a virar amigos e ‘Jogando Sujo’ é resultado de muitas parcerias que já fizemos juntos”, completa.

Clipe

Com direção de Luis LLL e mostrando a vida do jovem ostentação, “Jogando Sujo” conta com clipe gravado em uma mansão no Rio de Janeiro. Os amigos se juntam para uma grande festa regada de bebidas e claro, mulheres bonitas dispostas a se divertir.

A batida da música segue de compasso para o andamento do clipe, que apresenta cada um dos integrantes em momentos de diversão.

“O Triunfo surgiu com a vontade de 3 irmãos de fazer música e seguir para uma vida melhor. Nosso objetivo é dar voz a quem não tem na Baixada Fluminense, que todos podem chegar no seu objetivo com bastante força de vontade”, acrescenta o trio.

Veja o clipe de “Jogando Sujo”.