Em busca da rainha: produtora procura atriz que vai interpretar Xuxa em superprodução do Globoplay

Minissérie que conta a história de Xuxa Meneghel terá oito episódios e irá passar por vários momentos da vida da apresentadora até os seus 30 anos

Já imaginou interpretar um dos maiores ícones da televisão brasileira de todos os tempos? Parece um sonho, mas a Gullane Entretenimento, produtora de conteúdo para cinema, televisão, mídias digitais e branded está à procura de uma intérprete para fazer o papel de ninguém menos que Xuxa Memeghel, a eterna rainha dos baixinhos.

A minissérie “Rainha”, contará a história de Xuxa desde a infância até a vida adulta e será exibida exclusivamente pelo streaming do Globoplay com estreia prevista para 2024. A busca é pela intérprete que irá fazer Xuxa na faixa-etária de aproximadamente 25 anos. Para refrescar a memória, nessa fase a apresentadora, cantora e modelo começou a estrelar o inesquecível “Xou da Xuxa” (1986-1992).

E quais são os requisitos para representar essa fase tão marcante da rainha nas telinhas? Não há como ignorar as semelhanças físicas. A candidata precisa lembrar a aparência de Xuxa Meneghel nessa idade, ter biotipo parecido com um destaque para a altura. Afinal, Xuxa ostenta quase 1,80 de altura – mais precisamente 1,78. Característica que sempre chamou atenção na rainha.

A aparência não é tudo. Para interpretar Xuxa é necessário cumprir alguns outros requisitos, entre eles um que pode ser decisivo para algumas intérpretes: estar disposta a mexer no cabelo se for necessário. Além disso, a produtora destaca outras característica mais subjetivas como: sorriso e energia.

No evento Rio2C, em abril, o Globoplay confirmou que a série vai revelar a trajetória de Xuxa, de menina do interior do Rio Grande do Sul até virar rainha dos baixinhos, acompanhando a intimidade, os bastidores e muito mais.