Em Brasília, Grupo Sabin anuncia total de 11 vagas para estágio em Radiologia e Diagnóstico por Imagem

Os candidatos selecionados iniciam as atividades em março de 2023, em Brasília, Distrito Federal

Referência em medicina diagnóstica, o Grupo Sabin anuncia a abertura das inscrições do programa de Especialização Complementar R4 em Radiologia e Diagnóstico por Imagem, com oito vagas, com duração de um ano, com inscrições de 21 de novembro a 08 de dezembro, e três vagas para R1, cujos interessados devem se inscrever de 04 de novembro a 11 de janeiro de 2023.

Para participar é necessário ter três anos de estágio reconhecido pelo Colégio Brasileiro de Radiologia (CBR) ou residência em radiologia reconhecida pelo CBR e pelo Ministério da Educação (MEC). As vagas serão distribuídas entre Radiologia Musculoesquelética, Radiologia em Medicina Interna, Radiologia Geral e Neurorradiologia.

“Durante os três anos de estágio, os residentes / estagiários aprenderão a realizar e laudar exames de raio X, ultrassonografia, mamografia, densitometria óssea, tomografia computadorizada, ressonância magnética e procedimentos invasivos guiados por imagem. Nosso objetivo é promover jornadas onde eles possam ter experiências práticas do conhecimento adquirido nas universidades e oferecer isso dentro de uma estrutura de medicina diagnóstica de alto padrão”, conclui o médico e coordenador do programa, Dr. Paulo Sérgio Rocha Mendlovitz.

Já o programa R1 oferece três vagas. Neste caso, a duração é de três anos, com dedicação exclusiva em tempo integral, nas áreas de radiodiagnóstico, ultrassonografia, tomografia computadorizada e ressonância magnética. O estágio é reconhecido pelo Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem (CBR) e tem como critério de participação candidatos com ensino superior completo em Medicina.

Mendlovitz explica que a carga horária de estágio será cumprida entre agendas de exames eletivos, sessões de laudos, aulas e sessões científicas e plantões de fim de semana.

Ainda segundo o médico, os estagiários do Grupo Sabin terão acesso a todos os métodos de diagnóstico por imagem, incluindo raio-x contrastado, realizado por poucos players do setor. Além disso, o médico observa também que os candidatos a estágio precisam ser formados em medicina. Atualmente os programas são desenvolvidos nas unidades Sabin Prime e no Centro de Excelência, em Taguatinga, no Distrito Federal.

Serviço:

As inscrições para as vagas de estágio em Radiologia Geral, Neurorradiologia, Medicina Interna e Radiologia Musculoesquelética podem ser feitas até o dia 8 de dezembro. Já os candidatos ao estágio em Radiologia Geral podem se inscrever até 11 de janeiro de 2023. Os aprovados iniciam as atividades no primeiro dia útil de março de 2023.

Para conhecer o programa de estágio do Grupo Sabin, acesse aqui.