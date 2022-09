“Eike – Tudo ou Nada” acompanha a ascensão e queda do ex-bilionário Eike Batista

Filme estreia em 22 de setembro nos cinemas

O longa-metragem Eike – Tudo ou Nada, conta a história da ascensão e queda do ex-bilionário Eike Batista.



O filme conta com a direção e roteiro da premiada dupla Andradina Azevedo e Dida Andrade (A Bruta Flor do Querer e 30 Anos Blues), e é inspirado no livro homônimo da jornalista Malu Gaspar. A produção é de Tiago Rezende, da Morena Filmes.

Quem interpreta o empresário Eike é o ator Nelson Freitas. Em Eike – Tudo ou Nada o espectador verá um breve, mas intenso período da vida do ex-bilionário. A história começa em 2006, quando o Brasil passava por uma expansão econômica com o pré-sal e o empresário decide criar a petroleira OGX, segue até a sua prisão em 2017, alvo da Operação Eficiência, um desmembramento da Operação Lava Jato, no Rio de Janeiro. Eike foi acusado de fazer parte de um esquema de corrupção do ex-governador Sergio Cabral, preso desde 2016.

Sétimo homem mais rico do mundo em 2012, Eike foi do auge ao declínio em poucos anos. Com uma fortuna estimada em US$ 30 bilhões, na época era o maior bilionário brasileiro do mundo e estava no auge com as empresas do grupo EBX (OGX, MMX e OSX). Em 2014, já não integrava mais a lista da Forbes.

Eike – Tudo ou Nada revela os bastidores dessa história extremamente midiática, mas que até hoje provoca controvérsia e curiosidade. A linguagem pop que é marca dos diretores confere ao filme uma estética moderna e ágil.

O longa também traz no elenco Thelmo Fernandes, Marcelo Valle, Bukassa Kabengele, Juliana Alves e Xando Graça interpretando os funcionários da OGX, além de Jonas Bloch e André Mattos, que vive o ex-governador. Na adaptação, os ex-colaboradores da Petrobras que saíram da estatal para fundar a OGX ganham nomes fictícios: Laerte, Kopas, Nelson, Zita e Odorico, o Dr. Oil. Em uma participação especial, Carol Castro interpreta Luma de Oliveira, ex-mulher de Eike.

Assista ao trailer aqui – https://youtu.be/EXVJTdCsdBk