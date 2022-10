Eduardo Paes presta homenagem à Susana Naspolini

Prefeito do Rio de Janeiro usou as redes sociais para homenagear a jornalista



Jornalismo é sobre gente. Gente que sente as dores sociais, como a falta de uma rua asfaltada de maneira adequada ou de até mesmo uma praça. Assim, a catarinense Susana Naspolini conseguiu conquistar o coração dos cariocas, incluindo o do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes.

Aos 49 anos, ela partiu deixando a mensagem que muito mais que passa a informação, é preciso conectar-se com ela.

Ele usou as redes sociais ainda na noite da última terça-feira (25) para homenagear a repórter. “Pense em alguém que tinha sintonia total com a gente do Rio. Imagine uma pessoa sinceramente preocupada com os problemas daqueles que mais precisam do poder público. Fale de uma pessoa que fazia tudo isso com humor e carinho. Essa era a Suzana Naspolini”, escreveu em seu perfil no Twitter.

Ele complementou dizendo que ela era uma mulher firme e corajosa. Assim, como grande parte do público, Paes destacou que sentirá falta dela cobrando ações de políticas públicas na cidade. “Vai em paz e que Deus possa confortar sua família, amigos e sua legião de fãs!”, finalizou.

No post que reuniu mais de 40 mil curtidas, não falta comentários de pessoas que tiveram a vida transformada através do jornalismo inclusivo e humanitário de Naspolini.