Edtech oferece aulas via streaming e já possui mais de 20 mil alunos

Transfer English possui metodologia inovadora de transferência linguística

No Brasil, cerca de 95% da população não fala inglês. Entre os motivos está a dificuldade de muitas pessoas com as metodologias tradicionalmente utilizadas para o ensino da língua. Desenvolvida com a missão de tornar o aprendizado do inglês mais acessível e com resultados rápidos e eficientes, a plataforma Transfer English oferece uma metodologia inovadora, por meio da transferência linguística, que permite ao aluno conquistar um nível operacional até 10 vezes mais rápido, comparado aos modelos mais tradicionais.

A startup faturou R$ 2,2 milhões no primeiro mês de operação, em janeiro de 2022

A startup faturou R$ 2,2 milhões no primeiro mês de operação, em janeiro de 2022. E prevê um novo investimento de R$ 8,5 milhões no segundo semestre. Até o fim do ano, a plataforma deve atingir mais de R$ 40 milhões em faturamento. Com um valor de 79,90/mês no plano anual, a Transfer English funciona por modelo de assinatura. Para o CEO e fundador da startup, Bruno Simantob, o valor mais acessível contribui para que o negócio venha ganhando escala e não estipula um prazo de validade para o aprendizado.

“Nosso objetivo é cobrir toda a jornada da aquisição da língua inglesa, através de diferentes formatos, e fornecer conteúdos complementares constantemente, para que o aluno não perca nunca o contato com o idioma. Por isso o nosso modelo de negócios é uma assinatura com acesso a tudo que há na plataforma, como uma Netflix”, analisa.

Com um valor de 79,90/mês no plano anual, a Transfer English funciona por modelo de assinatura. Para o CEO e fundador da startup, Bruno Simantob, o valor mais acessível contribui para que o negócio venha ganhando escala

Em paralelo, o empresário planeja atrair o público hispânico, com a abertura de uma nova frente no México em outubro. Hoje, a plataforma já conta com mais de 20 mil alunos, em mais de 40 países ao redor do mundo, número que vem escalando rapidamente mês a mês. Todavia, a maioria dos alunos são brasileiros morando fora. Bruno quer replicar a metodologia para se consolidar também na América Latina.

Ainda pouco difundido, o modelo de transferência linguística utilizado como base para a criação da plataforma, pode ser considerado uma evolução dos recursos pedagógicos conhecidos: ele utiliza a “língua mãe” como ponto de partida para o raciocínio em inglês. De acordo com Bruno, estudos realizados nas últimas décadas por acadêmicos da Alemanha e do Canadá comprovam os benefícios dessa forma de aprendizagem, entre eles, o aproveitamento da base linguística já construída em português.

Em paralelo, o empresário planeja atrair o público hispânico, com a abertura de uma nova frente no México em outubro. Hoje, a plataforma já conta com mais de 20 mil alunos, em mais de 40 países

“Quando o aluno é posto numa situação de desconforto e estresse, sendo forçado a pensar num idioma que ele ainda não domina, é muito comum que ele se sinta desestimulado em função da dificuldade. Afinal, é praticamente como se ele tivesse que desenvolver um novo cérebro em inglês do zero. Por outro lado, quando entendemos as diversas semelhanças estruturais das duas línguas, conseguimos utilizar o nosso repertório, já desenvolvido em português, para executar uma ´Transferência Linguística’ para o inglês, encurtando muito o processo de operacionalização da língua”, explica Bruno.

Antes de ficar disponível para o grande público, a metodologia aplicada pela Transfer English foi testada ao longo de dois anos, em grupos de empresários e personalidades, entre outros, que tinham a necessidade de aprender rapidamente a língua. Entre esses alunos estava a atriz Bia Arantes, que se tornou embaixadora da marca após o lançamento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O professor Vergílio Melo, um dos poucos brasileiros qualificados com a certificação mais alta possível para licenciatura de inglês internacionalmente, o diploma Delta de Cambridge, é o responsável por coordenar a elaboração e refinar o material aplicado em aula, que atende hoje a estudantes dos 10 aos 75 anos. Além das aulas já disponíveis, a plataforma possui outras sessões em constante aprimoramento, como novos cursos para diferentes níveis, além de quadros como o Transfer Music e o Transfer Movies. A ideia é que o conteúdo seja “on demand” para que o aluno tenha a opção de diferentes trilhas de aprendizagem. À medida em que os alunos avançam, novos conteúdos são produzidos e lançados na plataforma.

Saiba mais aqui.