Edital que busca conectar artistas e bandas com reconhecimento de crítica, público e mercado no Brasil, prorroga final de inscrições para 16 de setembro até 17h

Novidade do Natura Musical 2022 deste ano é a criação da categoria Música Brasileira na América Latina

A plataforma Natura Musical acaba de anunciar a prorrogação do final das inscrições para o Edital Natura Musical 2022 para o dia 16 de setembro, às 17 horas. O formulário de inscrição e o regulamento estão disponíveis no https://edital2022.naturamusical.art.br/.

Para este ano a novidade é a criação da categoria Música Brasileira na América Latina, que busca conectar artistas e bandas, que já possuem reconhecimento de crítica, público e mercado no Brasil, com a cena de outros países, principalmente com os países da América Latina e que a Natura tem atuação como Argentina, Chile, Colômbia, México e Peru, seja através de circulação com turnês que tenham participações de artistas locais ou criação e lançamento de novos trabalhos através desse intercâmbio. Esta categoria será válida apenas no edital nacional.

Fernanda Paiva, Head of Global Cultural Branding

Nas outras duas categorias, Novos Trabalhos e Circulação e Programação ao Vivo, podem ser inscritas propostas de diversas naturezas. Vale inscrever produção e lançamento de trabalhos como: álbuns, clipes além de projetos de circulação e programação que fomentem a experiência presencial de música ao vivo em casas de shows, festivais, mostras, residências e instituições culturais. No total, serão disponibilizados 6 milhões de reais.

“Esse ano, estamos avançando mais um passo no nosso compromisso de valorização da música brasileira. Acompanhando a expansão da marca para novos territórios, queremos expandir e renovar a nossa rede de artistas que projetam a nossa cultura para outros territórios. Além disso, continuaremos fomentando a pluralidade do que está sendo produzido artisticamente por aqui e vamos intencionalmente incentivar as experiências ao vivo – sejam turnês, programações, festivais, tão importantes para movimentar a economia da cultura e formar e expandir plateias”, explica Fernanda Paiva, Head of Global Cultural Branding.

No total, serão disponibilizados 6 milhões de reais para trabalhos aprovados

Os projetos serão avaliados por uma rede de curadores formada por artistas, produtores, jornalistas, empreendedores e profissionais de diferentes origens e trajetórias no mercado musical. Os projetos serão analisados individualmente e coletivamente, com base nos critérios de relevância musical – a partir da autenticidade de suas linguagens, das narrativas e impacto na cena, da sua capacidade de mobilização, de trazer frescor para a cena, do compromisso com o impacto positivo, além do potencial de conexão com outras redes e públicos. Os detalhes podem ser consultados no regulamento do Edital.

Completando 17 anos de existência, a plataforma cultural disponibilizará R$ 6 milhões para a edição 2022, sendo R$ 2 milhões para projetos em âmbito nacional e de conexões com outros países, R$ 1 milhão para Minas Gerais (via Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais – LEIC), R$ 1 milhão para Bahia (via Lei FazCultura), R$ 1 milhão para o Pará (via Lei Semear) e R$ 1 milhão para o Rio Grande do Sul (via Lei Pró-Cultura). Em 2022 a Natura Musical reafirma seu compromisso com a região Amazônica, com investimentos de 20% da verba do Edital Nacional voltados para iniciativas na região, além do R$ 1 milhão destinado ao Pará com a Lei Semear.

Projetos serão avaliados por uma rede de curadores formada por artistas, produtores, jornalistas, empreendedores e profissionais de diferentes origens

Dicas valiosas para inscrição dos projetos:

Leia o Edital, baixe o formulário de inscrição e organize suas respostas antes de enviar sua inscrição;

Selecione vídeos e links (YouTube, Spotify ou outras redes sociais) para ilustrar o seu trabalho e o seu projeto;

Prepare e grave um vídeo de até 3 minutos para contar para a nossa curadoria tudo que é essencial sobre o seu projeto;

Peça para amigos ou parceiros de trabalho lerem/revisarem o seu projeto para garantir que ele está claro;

Confira itens essenciais: se os links estão funcionando; se o valor que você solicitou está dentro do teto do edital; se todos os campos estão preenchidos – esses são os três erros mais comuns que desqualificam um projeto logo na triagem.