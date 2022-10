Eco Flame Garden presente no RD Summit 2022, o maior evento de Marketing e Vendas da América Latina

O RD Summit 2022 volta ao calendário de eventos presenciais entre os dias 26 e 28 de outubro, no Centro de Convenções de Florianópolis, após um hiato de dois anos de restrições, em razão da pandemia de Covid-19



O ponto alto do Summit é a quantidade e a qualidade do conteúdo a que os participantes terão acesso. Serão mais de 180 horas de programação simultânea de 130 palestrantes de renome nacional e internacional. Entre eles, estão Mateus Ferrareto e Rubens Stuque, os dois jovens fundadores da Eco Flame Garden, empresa brasileira de móveis outdoor e lifestyle, que faturou cerca de R$ 28 milhões em pouco mais de um ano com vendas online.

Os dois CEO´s da Eco Flame, Mateus Ferrareto e Rubens Stuque

No dia 28, às 10:35h, Mateus trará o tema Convertendo mais: borogodó é a moeda do futuro, já às 14:35h, do mesmo dia, Rubens tem como assunto “Sem isso o seu negócio não vai sobreviver”, que aborda sobre a Economia Circular da UNESCO-SOST Transcriativa, que visa implementar práticas concretas e mensuráveis para redução do extrativismo, do desperdício e da forma não convencional de fazer negócios, considerando os impactos ambientais.

O conteúdo do evento será distribuído em oito trilhas temáticas: marketing, vendas, inovação, customer experience e customer success, desenvolvimento pessoal, gestão e estratégia, agências e diversidade.

Conteúdo do RD Summit vai explorar diferentes vertentes com o objetivo de ajudar o participante a aprimorar processos operacionais e de gestão

“O RD Summit vem se consolidando, ano após ano, como um evento procurado principalmente por tomadores de decisão, que representam 65% do nosso público, mas, ao mesmo tempo, oferece um conteúdo que enriquece todo tipo de profissional que vive, na prática, os desafios e as evoluções do mundo dos negócios ”, afirma Denis Braguini Bevacqua, diretor de eventos da RD Station.

A exemplo das últimas edições, profissionais de diferentes segmentos serão impactados pelo RD Summit, especialmente os ligados às agências de marketing digital, software e cloud, serviços financeiros e jurídicos, varejo e educação e ensino.

Em 2022, o conteúdo do RD Summit vai explorar diferentes vertentes com o objetivo de ajudar o participante a aprimorar processos operacionais e de gestão, de forma que consigam impactar os resultados de suas organizações. “Reunimos grandes nomes de instituições e empresas, que são autoridades no mundo dos negócios, e privilegiamos cases de sucesso e que apontam tendências”, diz Bevacqua.

Estão confirmados como keynotes speakers (palestrantes principais) os nomes de Martha Gabriel, referência mundial em estratégias digitais de negócios, Wil Reynolds, fundador e vice-presidente de inovação da Seer Interactive, Jacco van der Kooij, fundador do Winning By Design, April Dunford, maior especialista do mundo em posicionamento de produtos, Bianca Andrade (Boca Rosa), empresária e influenciadora digital e Eric Santos, CEO da RD Station.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ponto alto do Summit é a quantidade e a qualidade do conteúdo a que os participantes terão acesso

Com público esperado de cerca de 11 mil pessoas, o RD Summit 2022 terá participantes de todo o Brasil. Entre os estados que se destacam em número de inscritos estão Santa Catarina (27,5%), São Paulo (23,1%) e Rio Grande do Sul (10,9%). Na sequência, aparecem Paraná, Minas Gerais, Goiás, Rio de Janeiro, Pernambuco, Ceará, Amazonas, Espírito Santo, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso.

Serviço

RD Summit 2022

Data: 26 a 28 de outubro

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Local: CentroSul (Centro de Convenções de Florianópolis)

Endereço: Avenida Governador Gustavo Richard, 850 – Centro, Florianópolis (SC)

Talk:

28/10 às 10:35h Mateus Ferrareto: Convertendo mais: borogodó é a moeda do futuro

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

28/10 às 14:35h Rubens Stuque: Sem isso o seu negócio não vai sobreviver