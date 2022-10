Eco Flame Garden participa do Rally Náutico, em Ubatuba

A startup brasileira de móveis outdoor e lifestyle irá premiará o segundo e terceiro colocados com mobiliário sustentável

Neste sábado dia 15/10, acontece em Ubatuba (SP) o Rally Náutico, com realização do Ubatuba late Clube e patrocínio da Azimut Yachts, uma das maiores fabricantes de iates de luxo do mundo. A Eco Flame Garden, startup brasileira de móveis outdoor e lifestyle, marcará presença no evento e será uma das empresas responsáveis por premiar os vencedores.



O evento, que terá a largada oficial às 13h, contará com cerca de 40 embarcações acima de 22 pés e 150 tripulantes, concedendo ao campeão uma viagem para a Antártica a bordo de um navio de expedições.

Já o segundo colocado ganhará um lounge com 4 puffs e um tacho de 1,2 metros, e o terceiro ganhará um tacho de 1 metro, ambos concedidos pela Eco Flame Garden, que também montará um espaço no evento com seus móveis próprios.

A startup ainda oferecerá kits com Ecobag e uma lareira Econcrete para os inscritos.

A Eco Flame é uma empresa reconhecida por sua sustentabilidade na produção de seus móveis e por contar com uma parceria com o Projeto Tamar, do qual coletam produtos recolhidos do mar, como iscas e anzóis, por exemplo, para utilizar na confecção de produtos.

Além disso, ela é destaque pela criação de espaços externos, com total sofisticação e conforto, para que as pessoas tenham excelentes experiências em ambientes abertos, que podemos citar como exemplo, um cinema ao ar livre.