É bom para o moral: Rodrigo Apresentador recebe Rita Cadillac e a dupla grava programa especial

Amigos de longa data, Rita e Rodrigo passaram um tempo juntos na casa do apresentador e aproveitaram para gravar episódio do que vai ao ar na próxima segunda-feira (8)

Toda segunda-feira, esbanjando simpatia e carisma, Rodrigo Apresentador abre seu programa no canal do YouTube com o single atemporal “É bom para o moral” de Rita Cadillac. O que nem todas as pessoas sabem é que Rita e Rodrigo são amigos de longa de data. “A Rita sempre apoiou meu trabalho. Até mesmo quando eu não tinha ainda muita visibilidade, ela foi uma das primeiras a vir no meu programa. Ela é uma pessoa maravilhosa”, elogia.

Rita e Rodrigo apresentador protagonizam momento icônico e gravam programa juntos

E no próximo programa que será exibido segunda-feira (8), os espectadores poderão presenciar um momento icônico: Rita Cadillac irá aparecer na atração, mas dessa vez, não apenas com sua música na abertura. Rodrigo dá um spoiler do que podemos esperar desse episódio especial.

Rodrigo dá selinho, sua marca registrada, em Rita Cadillac

“Foi incrível e muito divertido. Nós gravamos um programa inesquecível. Eu ensinei a fazer o Capuccino do Silvio Santos e pedi pra ela contar alguma história engraçada que tem com ele porque ela tem sempre muitas histórias maravilhosas. Vocês não perdem por esperar”, adianta.

O encontro da dupla de amigos não se limitou a gravação do programa. Rodrigo conta que durante a temporada juntos teve a oportunidade de ir ao show de Rita e também de apresentar a musa para sua família. “Foi maravilhoso receber a Rita aqui na minha casa do Sul. Tomamos um delicioso café da tarde e nos divertimos bastante. Toda a minha família também adorou a Rita. É impossível não se apaixonar por ela, na verdade”, enaltece.