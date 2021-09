DuoSense na Varanda do SESI Rio Vermelho

Com 20 anos de carreira, o DuoSense apresenta show instrumental recheado de composições próprias e interpretações de clássicos da nossa música brasileira

Em temporada pelas próximas quintas-feiras, dias 16, 23 e 30 de setembro de 2021, a partir das 21h, na Varanda do Sesi Rio Vermelho, o DuoSense (duo de violões e gaita harmônica) com 20 anos de carreira, apresenta show instrumental recheado de composições próprias e interpretações de clássicos da nossa música brasileira. No repertório canções da nossa MPB, do jazz e da bossa nova com arranjos para dois violões, como: ‘Água de Beber’ de Tom Jobim, ‘Estrada do Sol’ de Dolores Duran e Tom Jobim, ‘Assum Preto’ de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira, dentre outras, uma parceria Hessel Produções, Comida de Varanda e Teatro SESI Rio Vermelho / FIEB.

O Centro Cultural SESI Rio Vermelho, um espaço aberto e ventilado, segue todas as normas e diretrizes dos órgãos de saúde com o uso obrigatório de máscara, distanciamento entre mesas, entre outros.



O DuoSense participou do Projeto Música no Porto tendo como convidado especial o músico Armandinho Macedo e com Fábio Rocha no baixolão e Emanuel Magno na percussão

O couvert artístico custa R$ 20,00.

Reserva de mesa: (71) 9.9160-9140

DUOSENSE – Formada pelos músicos Sérgio Bahia e Júlio Gomes, o DuoSense é uma dupla de violonistas que interpreta suas próprias composições instrumentais e arranjos para músicas de outros autores. Dentro de suas composições estão os ritmos brasileiros com um toque de modernidade e originalidade nos arranjos. Em algumas das suas apresentações contam com um baixista e um baterista.

O duo se conheceu na Escola de Música da UFBA, onde obtiveram a formação técnica do instrumento com o Prof. Leonardo Boccia. Lá fizeram parte da Orquestra de Violões Lendas e Crenças. Apresentaram o show “Metrópole” no Theatro XVIII em Salvador, com vários instrumentistas convidados em quatro apresentações, com o percussionista Rogério D’ Souza. O DuoSense participou do Projeto Música no Porto tendo como convidado especial o músico Armandinho Macedo e com Fábio Rocha no baixolão e Emanuel Magno na percussão.

A dupla de violonistas que interpreta suas próprias composições instrumentais e arranjos para músicas de outros autores

Seu trabalho autoral foi apresentado no Show “Boa Viagem” no Teatro Sesi e no Teatro Gamboa como baterista GuimoMigoya e diversos convidados, projeto aprovado pelo Fundo de Cultura do Governo do Estado da Bahia. Realizaram show autoral no Teatro XVIII em Salvador Bahia com o baterista argentino Andrés Cisilino. Na sua trajetória profissional a dupla já acompanhou o cantor Edson Cordeiro no “Show Acústico” de voz e violões em turnê de 45 shows em teatros de todo o país gravado pela TVE Ba no Teatro Casa do Comércio em Salvador, e fez a abertura de quatro shows de Luiz Melodia no Projeto MPB Petrobrás. Recentemente apresentou seu Show Alvorada no Teatro Gamboa Online.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Serviço:

O que: Temporada DUOSENSE

Quando: Dias 16, 23 e 30 de setembro de 2021 – quintas-feiras

Horário: a partir das 21 horas

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Couvert: R$20,00.

Onde: Varanda do SESI Rio Vermelho

Endereço: Rua Borges dos Reis, 09 – Rio Vermelho.

Parceria: Hessel Produções, Comida de Varanda e Teatro SESI Rio Vermelho / FIEB.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Informações e Reserva de Mesa: Tel.: (71) 9.9160-9140.