Duh Marinho se reinventa numa versão moderna e despojada de Amaury Jr

Novo modelo de entrevistas tem sido acompanhado por milhares de pessoas Brasil à fora

O cantor, influenciador e comunicador, Duh Marinho, tem feito uma grande diferença em seu perfil no Instagram. Agora, ele aposta num modelo de entrevistas muito mais descoladas e bem humoradas, numa versão atualizada do célebre Amaury Jr.

Com mais de 120 mil seguidores no Instagram, desde meados de abril ele tem investido nesse novo formato. Queridinho das famosas, ele já entrevistou com o seu marcante microfone de lapela, as cantoras Preta Gil, Pocah, Pablo Vittar e Mc Carol. Sem contar que em seu feed, ele ostenta uma foto com a aquela que faz absolutamente tudo na música pop nacional e internacional, Anitta.

Mas, engana-se quem acha que para por aí. Há cerca de 15 dias, ele entrevistou de maneira descontraída e muito bem humorada a Rainha do Axé, Ivete Sangalo. Dessa maneira, ele apresentou ao seu público informações como o processo de criação de músicas e idealizações de shows de Veveta.

Na entrevista, ela aponta que ama conferir novidades e está sempre buscando se reinventar no meio artístico

Na entrevista, ela aponta que ama conferir novidades e está sempre buscando se reinventar no meio artístico. Duh Marinho questiona ainda sobre como é ser “a mais mais”. A dona do trio elétrico mais amado do Brasil, afirmou que o tempo todo procura novas formas de entreter e apresentar mais ao seu público.

Assim, todos conseguem acompanhar de perto e conhecer mais a “A História do Moleque Sinistro” que saiu da favela e agora mora na Barra da Tijuca e frequenta as melhores festas do Rio de Janeiro. Está bom ou quer mais? É claro, para Duh Marinho sempre se pode ter mais! Ele está em plena ascensão no meio digital e já possui tudo para despontar como um grande comunicador na Era da Informação: carisma, conexão e empatia.