Ducati lança pré-venda da nova Monster, mais leve e compacta, em meio à ascensão do mercado motociclístico

Head de Vendas da marca Alexandre Ruiz fala sobre perspectivas positivas em relação ao início da pandemia e revela detalhes do lançamento do modelo, que deve representar 10% das vendas de motos do próximo ano

O mercado de motos 500cc+ está em ascensão e a tendência é continuar expandindo em 2023. Inserida neste panorama positivo, a Ducati anuncia o pré-lançamento da nova Monster, modelo naked esportivo, mais leve e compacto, ideal para motociclistas iniciantes e também para os mais experientes.

“A Ducati é muito mais do que somente uma moto/marca, é um mundo completo de paixão, camaradagem, estilo de vida, aventura e vanguarda de tecnologia e inovação no mundo de Duas Rodas”, declara o Head da marca

Segundo Alexandre Ruiz, Head of Sales Operations da Ducati Brasil, durante a pandemia, a performance de vendas no país foi melhor do que a perspectiva projetada no início do período pandêmico. “Houveram alguns cenários que geraram incertezas e também escassez de produtos devido a falta de componentes globais que afetaram todas as indústrias, e também a guerra na Ucrânia; porém, a performance econômica no Brasil vem sendo melhor do que as projetadas pelos países da Europa e EUA”.

E continua: “Com a valorização do real, nossa independência em alimentos e nossa capacidade de gerar energia e baixo preço dos combustíveis versus os outros países do mundo, o cenário econômico brasileiro é otimista e o dos países citados não. Isso só traz boas perspectivas e apetite para novos negócios no nosso país, o que para a Ducati Brasil significa mais produtos a preços competitivos”.

Diferenciais da nova Monster

“A receita original de uma Monster é um chassis derivado de uma superesportiva + motor focado para as ruas = Essencialidade + Leveza + Compactação + Esportividade”, explica o Head de Vendas. O novo modelo traz curvas furtivas, mas agressivas, e detalhes clássicos com um toque moderno, concentrando estilo, esporte e diversão. O destaque fica por conta do motor Testastretta 11º: um bicilíndrico de refrigeração líquida com quatro válvulas por cilindro, 111 cv e distribuição desmodrômica.

"A Ducati é muito mais do que somente uma moto/marca, é um mundo completo de paixão, camaradagem, estilo de vida, aventura e vanguarda de tecnologia e inovação no mundo de Duas Rodas. Nós vivemos para oferecer um negócio de experiência para os Ducatistas e para todos os motociclistas que querem fazer parte da nossa família. Buscamos evoluir sempre, tratando literalmente cada Ducatista como um membro da nossa família Ducati", revela Alexandre Ruiz, sobre o que destaca a marca no mercado.

Público-alvo do novo modelo

A nova Monster é direcionada para três grupos principais, como destaca o Head de Vendas da Ducati Brasil. O primeiro é de jovens pilotos que buscam evoluir para uma pilotagem esportiva. “Estes pilotos procuram uma moto esportiva, emocionante e desafiadora, mas precisam que seja fácil, inspiradora e leve. Além disso, eles querem realmente aprender a pilotar uma moto mais potente e querem fazer isso rapidamente, e por isso a moto precisa ser uma ferramenta de treinamento para evoluir suas aptidões de pilotagem”.

“Assim como no mercado de 500cc+, a perspectiva para 2023 para Ducati é permanecer crescendo a duplo dígito, com lançamentos de modelos empolgantes”, diz Ruiz sobre as perspectivas da marca para 2023

O segundo é composto por motociclistas femininas que buscam por uma pilotagem mais esportiva. “Este grupo procura por uma moto realmente mais esportiva e divertida, mas que seja leve e com assento mais baixo ou com menor curvatura de perna, para que o encaixe da motociclista seja mais apropriado. Estas mulheres não buscam uma moto como se fosse um acessório de roupa, elas valorizam performance e valores técnicos da moto e, assim como o primeiro grupo, também buscam aperfeiçoamento para suas habilidades de pilotagem”. O terceiro grupo é dos novos Ducatistas, que querem entrar para o mundo Ducati, “que têm motos de menores cilindradas, que estão aperfeiçoando suas capacidades de pilotagem e buscam uma moto mais potente”.