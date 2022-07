Dubdogz e Mark Ursa trazem um novo ritmo para “Ultra Flava”, um dos maiores clássicos da dança dos anos 90

A faixa original é uma referência melódica da época em que a dance music estava se tornando cada vez mais respeitável

Mundialmente aclamados, o duo hitmaker Dubdogz se une ao DJ e produtor belga Mark Ursa trazendo o calor para a releitura de “Ultra Flava” pela Spinnin’ Records. A faixa é uma interpretação refrescante do hit que liderou os topos dos charts em 96, e agora retorna ao mercado com um profundo e contemporâneo groove, incluindo hooks viciantes e percussões de tech house.

A faixa original é uma referência melódica da época em que a dance music estava se tornando cada vez mais respeitável

Aproveitando o dom de fazer tudo que encostam virar ouro, os irmãos Marcos e Lucas Ruback continuam elevando o nível de produção a cada lançamento. Após as recentes tracks “Give It Up” com Firebeatz e “On My Shoulders” com Ofenbach, a sonoridade deep tech house dos gêmeos respira novos ares musicais inspirados na dance music contemporânea.

O novo single “Ultra Flava” enfatiza o amor da dupla pelas faixas da velha guarda, assim como a releitura de “Sun Goes Down (Sounds of Violence)” que soma mais de 1 milhão de streams. Isso diz muito também sobre a união com um dos nomes mais ilustres da música, Mark Ursa, que é sinônimo da vida noturna de Ibiza e também um clássico desde o final dos anos 90. Explorando um house enérgico e quente, o produtor rapidamente virou um verdadeiro trendsetter com sua sonoridade única.

Os irmãos Marcos e Lucas Ruback continuam elevando o nível de produção a cada lançamento

Diretamente de 1996, a faixa original ainda ecoa na mente das pessoas e é uma referência melódica da época em que a dance music estava se tornando cada vez mais respeitável. A melhor dupla para repaginar esse clássico, é claro que seria Dubdogz e Mark Ursa, né?

Em turnê pela Coreia do Sul, os irmãos contam um pouco sobre a tour e sobre a recepção da faixa por lá. “Essa tour na Coreia tem sido bem interessante! A cultura é muito diferente e a culinária bem peculiar, comemos até escorpião e sopa de lesma! Sobre a ‘Ultra Flava’, a resposta tem sido incrível aqui em Seoul”.

Não deixe de conferir a nova versão de “Ultra Flava” por Dubdogz e Mark Ursa, já disponível nas principais plataformas digitais, pela Spinnin’ Records.

Para ouvir a faixa, clique aqui.