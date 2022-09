Drogarias Pacheco e Drogaria São Paulo recebem indicação ao Prêmio Reclame AQUI, que prestigia empresas com atendimento mais eficientes e as melhores reputações

As votações irão até novembro; As empresas disputam o reconhecimento e a confiança dos seus consumidores

Os bons frutos da reestruturação realizada na área de Experiência do Cliente (CX) do Grupo DPSP e do trabalho de aprimoramento dos projetos desenvolvidos nos últimos anos, se refletem com as indicações das drogaris Pacheco e São Paulo, finalistas do Prêmio Reclame AQUI 2022.

A chegada da nova Gerente de Experiência com o Cliente, Alessandra Mincov, em janeiro de 2021, que promoveu a centralização da área, possibilitou uma melhora no relacionamento da empresa com os seus consumidores em todos os seus canais de compra.

Drogarias são finalistas ao Prêmio Reclame AQUI

Entre os principais destaques estão: avaliação dos clientes por meio de sistema de pontuação NPS; premiação das lojas com melhor desempenho bimestral, tendo como destaque a criação do selo Trip Advisor; treinamento sobre a área de CX para o público interno e de loja; treinamento do time de CX sobre a cultura do Grupo DPSP e implementação da central atendimento (CSAT).

O Prêmio Reclame AQUI está na sua 12ª edição e vem reconhecendo diversas empresas brasileiras com as operações de atendimento mais eficientes e as melhores reputações. As empresas disputam o reconhecimento e a confiança do consumidor.

A votação começou no dia 01 de setembro e vai até o dia 18 de novembro, com voto dos próprios consumidores. A divulgação das vencedoras ocorre em dezembro, com premiação no dia 12/12 para entrega de troféus aos premiados.

Alessandra Mincov, Gerente de Experiência com o Cliente, do Grupo DPSP

“Estar ao lado de outras grandes empresas disputando o reconhecimento e a confiança dos consumidores é muito gratificante para nós. Este é o resultado do trabalho de uma equipe comprometida em promover a melhor experiência possível em todos os nossos canais de compra com comodidade, conforto e segurança. Colocando o cliente sempre no centro de nossas ações, atuamos e inovamos para participar da jornada completa de saúde deles, proporcionando um atendimento personalizado, empático e cada vez melhor”, afirma Alessandra Mincov, Gerente de Experiência com o Cliente, do Grupo DPSP.