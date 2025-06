Dricca Rhiel lança Palavra de Pitonisa

Em celebração ao autoconhecimento e à autonomia espiritual, a escritora e parapsicóloga Dricca Rhiel — especialista em livre-arbítrio e mentora de relacionamentos — lança seu mais novo livro: Palavra de Pitonisa — A Resposta Mora nas Entrelinhas. A obra, inovadora e profundamente simbólica, funciona como um verdadeiro oráculo literário, permitindo ao leitor acessar mensagens do inconsciente e interpretá-las conforme seu momento de vida.

A origem do livro remonta aos áudios gravados por Dricca para o programa Toques de Luz, inicialmente veiculado na Rádio Paulistano

O lançamento ocorre em momento oportuno, às vésperas do Dia dos Namorados, quando questões sobre amor e relações pessoais se tornam ainda mais evidentes. A proposta do livro é justamente auxiliar os leitores na jornada da autodescoberta, proporcionando orientações e reflexões sobre os dilemas do cotidiano.

A obra convida o leitor a ser o seu próprio oráculo, promovendo a independência espiritual e a confiança na própria intuição. “O livro desperta canais de comunicação que dão acesso aos poderes da mente abstrata, facilitando a sintonia entre planos para a transmissão de insights reveladores”, destaca Dricca.

Um oráculo pessoal e poético

Diferente de uma leitura convencional, Palavra de Pitonisa é um oráculo contemporâneo, composto por 108 textos proféticos que podem ser acessados por meio de uma metodologia exclusiva, criada pela autora, utilizando cartas de um baralho comum. Assim, o leitor formula uma pergunta, realiza a consulta e encontra no livro uma resposta simbólica e inspiradora.

“O livro é um verdadeiro guru pessoal, para ser consultado sempre que você precisar. Basta limpar a mente, fazer sua pergunta e, através do sistema único, encontrar a mensagem necessária. Ele será seu conselheiro particular, seu amigo confiável em momentos difíceis”, explica a autora.

Da rádio ao livro: uma trajetória intuitiva e transformadora

A origem do livro remonta aos áudios gravados por Dricca para o programa Toques de Luz, inicialmente veiculado na Rádio Paulistano e, posteriormente, amplamente compartilhado nas redes sociais. Com textos repletos de lirismo e espiritualidade, as mensagens rapidamente conquistaram ouvintes, que frequentemente comentavam: “era exatamente o que eu precisava ouvir hoje”.

Anos depois, Dricca percebeu que havia reunido exatamente 108 textos — número místico associado à espiritualidade e à conexão entre a Terra e o Cosmos. Assim surgiu a ideia de transformá-los em um livro-oráculo, com linguagem amadurecida e acessível, ideal para leitura e consulta autônoma.

Por que ler Palavra de Pitonisa neste Dia dos Namorados?

Em tempos de tantos encontros e desencontros, Palavra de Pitonisa surge como um guia íntimo e revelador. Assim como as pitonisas da Grécia Antiga, consideradas mensageiras entre os deuses e os homens, o livro assume o papel de mediador simbólico, oferecendo palavras que serpenteiam significados, provocam reflexão e trazem respostas sobre escolhas afetivas, vínculos e relações transpessoais.

“Faça suas próprias previsões e esclareça suas dúvidas. Guarde-o ao lado da cama para orientações matinais diárias e lembre-se: a resposta sempre mora nas entrelinhas”, aconselha Dricca.

Como consultar o livro?

Usando um baralho comum, o leitor é convidado a realizar um processo meditativo e intuitivo, selecionando uma carta cuja posição (em pé ou invertida) indicará o número do texto a ser lido. A prática, inspirada na cartomancia, proporciona uma experiência interativa, ritualística e transformadora.

“Todo oráculo funciona como um portal, um sistema de transcendência para a expansão da consciência. A proposta deste livro é justamente essa: provocar a reflexão sobre uma questão e obter o insight necessário para decifrar a resposta”, explica a autora.

Quem é Dricca Rhiel?

Dricca Rhiel é jornalista, tradutora, parapsicóloga e autora de O Livro Secreto do Amor. Atua há mais de 30 anos como estudiosa da alma humana, especialista em desenvolvimento pessoal e espiritual, oráculo-terapia e assessoria amorosa.

Conhecida como uma Pitonisa Moderna e como F.A.D.A — Formadora do Agora para o Despertar do Amanhã — Dricca orienta pessoas a reconhecer e transformar padrões emocionais, desbloquear traumas e ativar seu potencial de amor consciente.

Seu trabalho inovador integra astropsicanálise, oráculos e mentoria de livre-arbítrio, oferecendo uma abordagem terapêutica única e profunda. É também a criadora da metodologia “Alquimia do Amor”, que combina sabedoria ancestral com ferramentas da psicanálise moderna, auxiliando indivíduos a compreenderem seus vínculos afetivos e promoverem relações verdadeiras.

“Minha missão é provocar, impactar e transformar almas a serviço do renascimento humano em planos mais sutis da existência”, afirma Dricca.

Instagram: @driccarhiel

Site: www.driccarhiel.com